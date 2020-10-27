Приметы на 28 октября: что нельзя делать в день Евфимия Пчельника

Приметы на 28 октября: что нельзя делать в день Евфимия Пчельника
Фото: pixabay.com
В эту среду крайне нежелательно произносить злые слова

В этот день христиане поминают Евфимия Солунского. Он известен как истинный аскет – отшельник, проводящий жизнь в строгом воздержании. Наши предки называли святого еще и Евфимием Осенним или Пчельником.

Традиции и обычаи 28 октября

На Руси в этот день мяли и трепали лен. Старались делать это побыстрее, чтобы не пришлось его досушивать. Затем лен дважды – четырежды вычесывали щетками из железа, дерева и свиной щетины.

Народные приметы на 28 октября

  • Кошка пьет воду больше, чем раньше, а собака отказывается есть - жди ненастья.
  • Облако, виднеющееся над восходящим солнцем, также сулит непогоду.
  • Если на гумне развелось множество мышей, зима ожидается с оттепелями.
  • Петух 12 раз пропоет перед взлетом на насест – на следующий день погода переменится.
  • Луна показалась в кругах, а небо ясное, значит, вот-вот ударит мороз.
  • Появление комаров предвещает теплую зиму.

Что нельзя делать 28 октября

1. Не нужно сплетничать, ругаться, ссориться, злословить. По поверью, в этот день слова обладают особенной силой и обернутся против того, кто их произнес.

 2. Также запрещено выполнять работу по дому, особенно связанную с прядением и ткачеством, допустима лишь самая необходимая.

Что можно делать 28 октября

1. Просмотреть теплые вещи, если нужно – зашить или подлатать их.

2. Проверить, хватит ли продуктовых запасов на зиму.

3. Мыть, трепать и чесать лен.

Ранее "Утро.ру" опубликовало астрологический прогноз с 26 октября по 1 ноября для каждого знака зодиака.

Полина ДОРОЖКИНА

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