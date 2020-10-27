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В этот день христиане поминают Евфимия Солунского. Он известен как истинный аскет – отшельник, проводящий жизнь в строгом воздержании. Наши предки называли святого еще и Евфимием Осенним или Пчельником.
Традиции и обычаи 28 октября
На Руси в этот день мяли и трепали лен. Старались делать это побыстрее, чтобы не пришлось его досушивать. Затем лен дважды – четырежды вычесывали щетками из железа, дерева и свиной щетины.
Народные приметы на 28 октября
Что нельзя делать 28 октября
1. Не нужно сплетничать, ругаться, ссориться, злословить. По поверью, в этот день слова обладают особенной силой и обернутся против того, кто их произнес.
2. Также запрещено выполнять работу по дому, особенно связанную с прядением и ткачеством, допустима лишь самая необходимая.
Что можно делать 28 октября
1. Просмотреть теплые вещи, если нужно – зашить или подлатать их.
2. Проверить, хватит ли продуктовых запасов на зиму.
3. Мыть, трепать и чесать лен.
Ранее "Утро.ру" опубликовало астрологический прогноз с 26 октября по 1 ноября для каждого знака зодиака.
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