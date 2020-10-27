Подробный прогноз астрологов поможет избежать неприятностей

В среду растущая Луна перейдет в созвездие Овна. День для многих знаков Зодиака будет неудачным: даже небольшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. В романтических отношениях, как и на работе, справляться с трудностями будет непросто.

Овен

Денежный гороскоп предупреждает Овнов о финансовых проблемах. Не стоит брать в долг или серьезно тратиться 28 октября 2020 года. Все сделки тоже лучше перенести на конец недели.

Телец

Тельцы в последнюю среду октября будут особенно уязвимы в сфере отношений. Любая мелочь сможет обидеть представителей этого знака или даже стать причиной серьезной ссоры.

Близнецы

А вот Близнецов ждет спокойный день. Представители воздушной стихии не будут подвержены влиянию ретроградного Меркурия, поэтому без препятствий смогут осуществить задуманное.

Рак

Ракам звезды советуют провести 28.10.2020 на свежем воздухе. Порой чрезмерная усталость на работе может сыграть злую шутку – не забывайте об отдыхе.

Лев

Львам 28 октября 2020 года будет некогда расслабляться: придется приложить все усилия, чтобы ваши предыдущие достижения не пошли насмарку. Не отчаивайтесь: через несколько дней все изменится в лучшую сторону.

Дева

Звезды рекомендуют Девам получше присмотреться к своему окружению и не спешить доверять даже давним знакомым. Представители земной стихии рискуют быть серьезно обманутыми в среду.

Весы

У Весов в этот день возникнут проблемы на работе из-за недопонимания коллег. Астрологи советуют не нервничать и запастись терпением: после необходимых разъяснений все встанет на свои места.

Скорпион

Скорпионов 28 октября 2020 года ждет незапланированная поездка. Согласно прогнозу, приятного путешествия ждать не стоит – скорее всего придется разбираться с важными делами.

Стрелец

Пришло время подумать не только о себе, но и своих близких, говорят звезды Стрельцам. Представители огненного знака так увлеклись работой, что вот-вот пропустят нечто особенное.

Козерог

Козерогов ждет важный день: именно от сделанного в среду будут зависеть многие события в будущем. Не бойтесь прислушиваться к друзьям – порой они могут дать самый ценный совет.

Водолей

Любовный гороскоп для Водолеев сулит ссоры с дорогим человеком. Постарайтесь уйти от конфликта – 28 октября 2002 года он может обернуться расставанием.

Рыбы

Рыбам звезды рекомендуют больше прислушиваться к себе и не обращать внимания на советы окружающих. В этот день чужие наставления могут сбить вас с верного пути.

Так, согласно прогнозу на октябрь, пройдет среда для представителей всех знаков зодиака. Ранее "Утро.ру" опубликовало точный гороскоп на ноябрь.