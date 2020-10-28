Астрологи рассказали, что ждет в этот день каждого из знаков зодиака

В четверг, 29 октября, Луна расположится в знаке Овна, Это значит, что повышенная импульсивность и поспешность может привести к опрометчивым решениям. Поэтому требующие точности и тщательной обдуманности дела следует отложить, иначе результаты будут отрицательными.

Овен

Для представителей этого знака зодиака 29.10.2020 будет непростым. Они могут напрасно истратить много денег. Вероятны ссоры с родными и близкими, неприятные сюрпризы. Не стоит доверять друзьям. Также астрологи не советуют менять работу.

Телец

Этот день принесет удачу Тельцам. Их порадуют неожиданные романтические встречи и восстановление потерянных отношений. В личной жизни нужно быть поактивнее и поувереннее.

Близнецы

У Близнецов 29 октября также пройдет успешно.Появятся заманчивые предложения, принимать которые нужно, хорошенько обдумав. Вас ждут хорошие новости о близких. Положительно решатся некоторые семейные проблемы.

Рак

Представителям этого знака стоит быть повнимательнее. Возможно, вы решите больше не экономить, но подобные желания нужно сдержать и не допускать напрасных трат. Не исключено, что вы займетесь домашними делами, возможно, ремонтом.

Лев

В этот четверг у Львов могут случиться перемены на работе. Вы почувствуете неуверенность, вероятны конфликты, но расстраиваться не стоит – решение придет. В личной жизни все будет стабильно.

Дева

Вам 29.10.2020 вполне подходит для осуществления своих планов. Возникнет много новых интересных идей. Порадует встреча со старыми друзьями. А вашим должникам следует напомнить, что им пора расплатиться.

Весы

Как считают астрологи, Весам 29 октября предстоит хороший день. Однако стоит проявить такт и осторожность в общении с окружающими, чтобы никого не обидеть. Если вам предложат помощь, не отказывайтесь от нее. Друзья и близкие поддержат вас в любых начинаниях.

Скорпион

Для представителей этого знака зодиака день будет неплох. На горизонте замаячат хорошие перспективы в карьере. Вам придется принимать непростые решения и отвечать за них. Холостые и незамужние Скорпионы могут влюбиться, и их чувства будут взаимны.

Стрелец

Вы 29.10.2020 можете получить деловые предложения, которые изменят жизнь. Однако не спешите их принимать – сначала все тщательно взвесьте. На работе не исключены проблемы. Небольшие разногласия и споры могут возникнуть с близкими.

Козерог

На вас свалится огромное количество дел, поэтому вы не заскучаете. Но будет и свободное время, в которое хорошо бы побыть с друзьями и семьей, а также посвятить свиданию. В финансовом отношении есть чего ожидать – все идет ровно, и не за горами прибыль.

Водолей

Представители этого знака 29 октября должны перестать волноваться, забыть о прошлых ошибках и оптимистично смотреть в завтрашний день. Будьте смелее в планах – и успех обеспечен. Помогая близким и поддерживая их, не забывайте о собственных интересах.

Рыбы

Вам не следует переоценивать свои возможности. особенно в денежном отношении: велика вероятность потерять большую сумму. В личной жизни тоже все не просто, нужно поговорить с любимым по душам или отправиться туда, где вы встретились. Астрологи рекомендуют Рыбам много общаться, активно отдыхать.

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