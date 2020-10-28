Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
В четверг, 29 октября, Луна расположится в знаке Овна, Это значит, что повышенная импульсивность и поспешность может привести к опрометчивым решениям. Поэтому требующие точности и тщательной обдуманности дела следует отложить, иначе результаты будут отрицательными.
Овен
Для представителей этого знака зодиака 29.10.2020 будет непростым. Они могут напрасно истратить много денег. Вероятны ссоры с родными и близкими, неприятные сюрпризы. Не стоит доверять друзьям. Также астрологи не советуют менять работу.
Телец
Этот день принесет удачу Тельцам. Их порадуют неожиданные романтические встречи и восстановление потерянных отношений. В личной жизни нужно быть поактивнее и поувереннее.
Близнецы
У Близнецов 29 октября также пройдет успешно.Появятся заманчивые предложения, принимать которые нужно, хорошенько обдумав. Вас ждут хорошие новости о близких. Положительно решатся некоторые семейные проблемы.
Рак
Представителям этого знака стоит быть повнимательнее. Возможно, вы решите больше не экономить, но подобные желания нужно сдержать и не допускать напрасных трат. Не исключено, что вы займетесь домашними делами, возможно, ремонтом.
Лев
В этот четверг у Львов могут случиться перемены на работе. Вы почувствуете неуверенность, вероятны конфликты, но расстраиваться не стоит – решение придет. В личной жизни все будет стабильно.
Дева
Вам 29.10.2020 вполне подходит для осуществления своих планов. Возникнет много новых интересных идей. Порадует встреча со старыми друзьями. А вашим должникам следует напомнить, что им пора расплатиться.
Весы
Как считают астрологи, Весам 29 октября предстоит хороший день. Однако стоит проявить такт и осторожность в общении с окружающими, чтобы никого не обидеть. Если вам предложат помощь, не отказывайтесь от нее. Друзья и близкие поддержат вас в любых начинаниях.
Скорпион
Для представителей этого знака зодиака день будет неплох. На горизонте замаячат хорошие перспективы в карьере. Вам придется принимать непростые решения и отвечать за них. Холостые и незамужние Скорпионы могут влюбиться, и их чувства будут взаимны.
Стрелец
Вы 29.10.2020 можете получить деловые предложения, которые изменят жизнь. Однако не спешите их принимать – сначала все тщательно взвесьте. На работе не исключены проблемы. Небольшие разногласия и споры могут возникнуть с близкими.
Козерог
На вас свалится огромное количество дел, поэтому вы не заскучаете. Но будет и свободное время, в которое хорошо бы побыть с друзьями и семьей, а также посвятить свиданию. В финансовом отношении есть чего ожидать – все идет ровно, и не за горами прибыль.
Водолей
Представители этого знака 29 октября должны перестать волноваться, забыть о прошлых ошибках и оптимистично смотреть в завтрашний день. Будьте смелее в планах – и успех обеспечен. Помогая близким и поддерживая их, не забывайте о собственных интересах.
Рыбы
Вам не следует переоценивать свои возможности. особенно в денежном отношении: велика вероятность потерять большую сумму. В личной жизни тоже все не просто, нужно поговорить с любимым по душам или отправиться туда, где вы встретились. Астрологи рекомендуют Рыбам много общаться, активно отдыхать.
Ранее "Утро.ру" поделилось астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака на ноябрь.
Ограничения будут действовать еще месяц
Благодаря целому комплексу благоприятных факторов у конкурентов нет шансов победить Москву