В этот день святой мученик указывает зрячим верный путь к добыче

Православная церковь чтит 29 октября день Лонгина Сотника, который, согласно преданию, был великомучеником и свидетелем Воскрешения Христова.

Что можно делать в Лонгинов день

По традиции христиане ставили ветки или листья колючих растений в клинья забора – чтобы защититься от нечисти, которая может прокрасться во двор. Также верующие ходят в церковь и во время обращения к святым просят Лонгина помочь тех, у кого имеются проблемы со зрением.

В этот день также устраивается охота – по поверью, Лонгин обязательно укажет зрячему верный путь к добыче.

Чего нельзя делать в Лонгинов день

Под категорическим запретом ссоры и бранные слова. Также нельзя давать себе повода для плохого настроения – в этот праздник негатив может привести лишь к бедам и несчастью. Не нужно уделять чрезмерное внимание несущественным бытовым делам, где требуется повышенное зрительное внимание. Поэтому запрещается мелкий ремонт с рукоделием.

Приметы на 29 октября:

Утренний иней – к теплому дню.

Небо с редкими облаками – скоро придут морозы.

Звездное небо ночью – к ясному утру.

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