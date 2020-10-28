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Православная церковь чтит 29 октября день Лонгина Сотника, который, согласно преданию, был великомучеником и свидетелем Воскрешения Христова.
Что можно делать в Лонгинов день
По традиции христиане ставили ветки или листья колючих растений в клинья забора – чтобы защититься от нечисти, которая может прокрасться во двор. Также верующие ходят в церковь и во время обращения к святым просят Лонгина помочь тех, у кого имеются проблемы со зрением.
В этот день также устраивается охота – по поверью, Лонгин обязательно укажет зрячему верный путь к добыче.
Чего нельзя делать в Лонгинов день
Под категорическим запретом ссоры и бранные слова. Также нельзя давать себе повода для плохого настроения – в этот праздник негатив может привести лишь к бедам и несчастью. Не нужно уделять чрезмерное внимание несущественным бытовым делам, где требуется повышенное зрительное внимание. Поэтому запрещается мелкий ремонт с рукоделием.
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