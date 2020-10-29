Прогноз от астрологов подскажет, как уберечься от неприятностей в последний четверг октября

Луна 30.10.2020 останется в Овне. Этот день подойдет для больших приобретений, в том числе недвижимости – есть возможность сторговаться. Вечер в кругу друзей и знакомых поднимет настроение и наполнит силами для новых достижений.

Овен

У представителей этого знака 30 октября возможны проблемы на работе, не стоит приниматься за новые дела и связанные с риском проекты. В отношениях со второй половиной тоже будет не все гладко – возникнет недопонимание. Избегайте физических и умственных перегрузок, позвольте себе отдохнуть.

Телец

Для вас вторая половина этого дня окажется лучше первой – время подойдет для начала новых дел. Возможны приятные сюрпризы. Следует избегать перенапряжения, поберечь здоровье, какие-то несрочные дела нужно отложить.

Близнецы

В целом 30.10.2020 окажется спокойным – вас ждут привычные дела. Постарайтесь хорошенько выспаться и побывать на свежем воздухе. Позанимайтесь аэробикой или шейпингом. Не совершайте опрометчивых поступков.

Рак

Вам в этот четверг придется нелегко – могут возникнуть некоторые трудности и осложниться старые болезни. Астрологи советуют вам избегать ссор и разногласий с близкими. Порадуйте любимого человека каким-либо приятным сюрпризом.

Лев

Вас подстерегают неудачи. Нужно быть предельно внимательными и осторожными, чтобы не допустить ошибок, работать следует с особым усердием и аккуратно. Не исключены психологические нагрузки. Спортом заниматься не стоит, зато пешие прогулки будут полезны.

Дева



Представителям этого знака зодиака 30 октября подходит для обсуждения планов с близкими и принятия важных решений. Семейные проблемы останутся позади. Прибывшие издалека гости обрадуют новостями. А еще Девы могут получить в этот день дорогие подарки и деньги.

Весы

Весам 30.10.2020 может принести немалую прибыль, которая окажется весьма кстати. Появятся шансы заключить очень выгодные сделки и воплотитть в жизнь давние планы, в чем помогут близкие и старые друзья. Вечером есть вероятность получить позитивное известие.

Скорпион

В этот четверг вам могут поступить интересные предложения – не только деловые, но и касающиеся вашего хобби. Вас ждут приятные события. Вечер подойдет для романтического ужина в интимной обстановке.

Стрелец

У вас будет непростой день, который потребует повышенной ответственности. Для решения юридических вопросов придется выбрать другое время. Возможно, вас оштрафуют. не исключены дальние командировки.

Козерог

Начало дня подойдет для решения сложных проблем, важных втреч и общения с людьми, от которых что-то зависит. Возможны неожиданные приглашения и подарки от симпатичных вам людей. Вечером появится момент для беседы по душам с любимым человеком.

Водолей

Для вас 30 октября – отличное время. чтобы решить финансовые вопросы и давнюю проблему, а также оформить важные документы. И хотя некоторые трудности не исключены, вам удастся добиться успеха. Также, несмотря на нехватку денег, вы сможете купить что-нибудь приятное.

Рыбы

Представители этого знака в четверг прекрасно проведут время в поездке с родными или старыми друзьями. Будет шанс для выгодных приобретений. В целом день окажется достаточно удачным, но дела потребуют очень серьезного подхода. О здоровье следует позаботиться: могут напомнить о себе хронические заболевания.

В начале текущей недели "Утро.ру" рассказало, что предрекли астрологи на семь дней – с 26 октября по 1 ноября.