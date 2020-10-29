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Православные верующие 30 октября почитают пророка Осия. Его помнят как преданного служителя богу. Он помогал тем, кто начинал служить языческим идолам, вернуться к истинной вере.
На Руси святого называли Осием Колесником – ответственным за крестьянские телеги перед зимой, – ведь его имя напоминает "ось" (колесо).
Традиции и обычаи 30 октября
В это время у наших предков было немало забот по хозяйству. Нужно было подумать о поездках по снегу. Телеги чистили, смазывали и увозили в сараи, а на их место готовили сани.
При восходе и закате солнца влюбленные девушки читали заговор на преданную любовь.
Народные приметы на 30 октября
Что нельзя делать 30 октября
1. В этот четверг запрещено мыться и идти в баню, правда, не известно, по какой причине.
2. Не следут начинать новые проекты и дела.
Что можно делать 30 октября
1. Прислушаться к поступающей информации и хорошо обдумать ее.
2. Остаться наедине с собой и поразмышлять.
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