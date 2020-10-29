В этот четверг запрещено мыться

Православные верующие 30 октября почитают пророка Осия. Его помнят как преданного служителя богу. Он помогал тем, кто начинал служить языческим идолам, вернуться к истинной вере.

На Руси святого называли Осием Колесником – ответственным за крестьянские телеги перед зимой, – ведь его имя напоминает "ось" (колесо).

Традиции и обычаи 30 октября

В это время у наших предков было немало забот по хозяйству. Нужно было подумать о поездках по снегу. Телеги чистили, смазывали и увозили в сараи, а на их место готовили сани.

При восходе и закате солнца влюбленные девушки читали заговор на преданную любовь.

Народные приметы на 30 октября

Если гуси беспокоятся – машут крыльями, гогочут, будто хотят улететь, – жди дождя или снега, а может, и того, и другого сразу.

Кукующая на сухой ветке дерева кукушка предвещает скорые холода.

В небе блестит белый месяц – к похолоданию.

Если в этот день прячутся голуби, а рыбки в аквариуме подпрыгивают над водой, значит, скоро придет ненастье.

Солнце на закате окружает белый, синеватый или черный круг – приближается буря.

Редкие звезды на небе сулят ненастье и вьюгу.



Что нельзя делать 30 октября



1. В этот четверг запрещено мыться и идти в баню, правда, не известно, по какой причине.

2. Не следут начинать новые проекты и дела.

Что можно делать 30 октября



1. Прислушаться к поступающей информации и хорошо обдумать ее.

2. Остаться наедине с собой и поразмышлять.

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