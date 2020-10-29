Приметы на 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника

Приметы на 30 октября: что нельзя делать в день Осия Колесника
Фото:pixabay.com
В этот четверг запрещено мыться

Православные верующие 30 октября почитают пророка Осия. Его помнят как преданного служителя богу. Он помогал тем, кто начинал служить языческим идолам, вернуться к истинной вере.

На Руси святого называли Осием Колесником – ответственным за крестьянские телеги перед зимой, – ведь его имя напоминает "ось" (колесо). 

Традиции и обычаи 30 октября

В это время у наших предков было немало забот по хозяйству. Нужно было подумать о поездках по снегу. Телеги чистили, смазывали и увозили в сараи, а на их место готовили сани.

При восходе и закате солнца влюбленные девушки читали заговор на преданную любовь.  

Народные приметы на 30 октября

  • Если гуси беспокоятся – машут крыльями, гогочут, будто хотят улететь, – жди дождя или снега, а может, и того, и другого сразу.
  • Кукующая на сухой ветке дерева кукушка предвещает скорые холода.
  • В небе блестит белый месяц – к похолоданию.
  • Если в этот день прячутся голуби, а рыбки  в аквариуме подпрыгивают над водой, значит, скоро придет ненастье.
  • Солнце на закате окружает белый, синеватый или черный круг – приближается буря. 
  •  Редкие звезды на небе сулят ненастье и вьюгу. 

Что нельзя делать 30 октября

1. В этот четверг запрещено мыться и идти в баню, правда, не известно, по какой причине.

2. Не следут начинать новые проекты и дела.

Что можно делать 30 октября

1. Прислушаться к поступающей информации и хорошо обдумать ее.

2. Остаться наедине с собой и поразмышлять.

Ранее "Утро.ру" представило гороскоп для всех знаков зодиака на ноябрь 2020.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Когда вырастут пенсии у россиян: профсоюзы назвали условие

Они выступили против новых изменений пенсионной системы РФ

Путин продлил отсрочку по налогам: главное из выступления президента

 Глава России принял участие в инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей