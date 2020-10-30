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В православном календаре 31 октября – день Луки. Верующие поминают евангелиста, посвятившего служению богу всю жизнь.
На Руси его считали наставником иконописи и живописи, ведь он первым стал писать иконы. А день этот наши предки называли Луковым, так как имя святого похоже на слово "лук".
Народные приметы на 31 октября
Традиции и обычаи 31 октября
В давние времена в этот день устраивали "луковые базары". По поверью, чтобы в следующем году все болезни обходили стороной, 31 октября надо съесть лук.
А рыбаки и охотники уходили за добычей. И для того, чтобы все прошло удачно, произносили специальные заговоры.
Что нельзя делать 31 октября
1. Брать в долг деньги и еду.
2. Принимать важные решения.
3. Спиливать деревья, обдирать с них кору и обламывать ветки.
4. Переедать и увлекаться острой пищей.
5. Употреблять алкоголь
Что можно делать 31 октября
1. Нужно съесть хоть немного лука.
2. Художники должны помолиться святому Луке, попросив его о вдохновении.
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