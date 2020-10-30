В последнюю пятницу месяца не следует одалживать деньги и продукты

В православном календаре 31 октября – день Луки. Верующие поминают евангелиста, посвятившего служению богу всю жизнь.

На Руси его считали наставником иконописи и живописи, ведь он первым стал писать иконы. А день этот наши предки называли Луковым, так как имя святого похоже на слово "лук".

Народные приметы на 31 октября

Звезды на небе мутные, домашние птицы нахохлились, корова держит голову по ветру – пройдет дождь.

Если лошадь фыркает, будет тепло, храпит – жди ненастья.

Плывущие с севера на юг облака сулят хорошую, солнечную погоду.

Царапающая пол кошка предвещает ветреный день.

Если в лесу воют лисицы, погода ухудшится.

Выпал снег – зима придет не скоро.

Традиции и обычаи 31 октября



В давние времена в этот день устраивали "луковые базары". По поверью, чтобы в следующем году все болезни обходили стороной, 31 октября надо съесть лук.

А рыбаки и охотники уходили за добычей. И для того, чтобы все прошло удачно, произносили специальные заговоры.



Что нельзя делать 31 октября

1. Брать в долг деньги и еду.

2. Принимать важные решения.

3. Спиливать деревья, обдирать с них кору и обламывать ветки.

4. Переедать и увлекаться острой пищей.

5. Употреблять алкоголь

Что можно делать 31 октября

1. Нужно съесть хоть немного лука.

2. Художники должны помолиться святому Луке, попросив его о вдохновении.



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