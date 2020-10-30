Точный астрологический прогноз подскажет, как лучше распланировать свой день

В последний день октября многие смогут разобраться с накопившимися делами, тем самым приблизившись к реализации давно поставленной цели. Сегодня можно без раздумий отправляться в поездки – звезды не готовят неприятных сюрпризов в дороге. Велика вероятность того, что отношения с близкими будут складываться напряженно.

Овен

Первая половина дня для Овнов окажется непростой. Придется в срочном порядке решать возникшие проблемы. 31 октября придется рассчитывать только на себя, так как близкие и друзья будут заняты своими делами. Во второй половине дня вы наконец-то сможете расслабиться. Появится возможность заняться чем-то новым и интересным.

Телец

День готовит много неожиданностей. Сегодня Тельцам нужно быть готовыми к положительным переменам в жизни. Не бойтесь избавляться от старого и ненужного, тогда все сложится наилучшим образом. Вы легко найдете общий язык с окружающими. Не исключено, что последний день октября положит начало дружеской или романтической истории.

Близнецы

В этот день Близнецам придется подстраиваться под обстоятельства. События будут меняться крайне быстро, иногда принимая неожиданный поворот. Но не стоит переживать – вашим главным помощником является интуиция. Желательно уделить время домашним делам, а также решить семейные проблемы.

Рак

31 октября – благоприятный день для Раков. Появится возможность узнать что-то новое и интересное. Велика вероятность того, что вы получите хорошие новости, которые зарядят позитивом на весь день. Вы с легкостью будете справляться с делами, требующие творческого подхода.

Лев

Львам стоит отказаться от обсуждения серьезных вопросов. Вам будет трудно найти компромисс с коллегами, что приведет к взаимным обидам и ссорам. Лучше перенести дела на вторую половину дня. После обеда желательно уделить время переговорам – они будут складываться максимально успешно. Что касается личной жизни, то лучше взять инициативу в свои руки.

Дева

Девы смогут реализовать поставленные цели только в том случае, если будут рассчитывать только на себя. 31 октября наконец-то удастся довести начатое до конца. Перед вами откроются новые возможности – не стесняйтесь пользоваться ими. Ваш конек – это самообладание. Именно благодаря ему ссоры и недопонимания обойдут вас стороной.

Весы

Достаточно напряженный день для Весов. Вас будут выбивать из колеи малейшие неприятности. 31.10.2020 вы как никогда будете нуждаться в помощи окружающих, хотя раньше вполне справлялись в одиночку. Во второй половине дня влияние позитивных тенденций возрастет. Возможно, вы получите какую-то приятную новость.

Скорпион

31 октября Скорпионы будут крайне активными. Вы будете браться за несколько дел сразу. Однако не стоит забывать – спешка может привести к неприятным последствиям. Например, есть риск, что вы допустите серьезную ошибку. Отношения с близкими будут складываться не лучшим образом, но вы найдете выход из ситуации.

Стрелец

Утро выдастся беспокойным. Стрельцам придется много суетиться в попытке решить бытовые и рабочие вопросы. Ко второй половине дня ситуация улучшится – появится возможность изменить свою жизнь в лучшую сторону. Вечер идеально подойдет для приятного времяпровождения в кругу родных или друзей.

Козерог

Козероги будут нарасхват – многие будут обращаться к вам за помощью, и вы не сможете отказать. После обеда вы сможете заняться своими делами. Например, реализовать давно поставленную цель. Возможны неожиданные встречи и новые знакомства, которые подарят позитивные эмоции, гласит гороскоп на день.

Водолей

День обещает быть плодотворным. Вы добьетесь многих результатов и разберетесь с делами. Однако не стоит забывать об отдыхе. Свободное время желательно посвятить общению с семьей или друзьями. Вы будете ладить абсолютно со всеми. Появится возможность помириться с теми, с кем когда-то произошел разлад.

Рыбы

Рыбам будет тяжело сосредоточиться. Мало что удастся довести до конца. Но не стоит расстраиваться – все трудности временны. Позвольте себе расслабиться и абстрагироваться от дел. Встретьтесь с друзьями, сходите на свидание, займитесь чем-то новым. Отдых и приятные эмоции вернут вас в нужное русло.

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