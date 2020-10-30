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Голубая луна – это редкое небесное явление, кроме того, этот день является необычным
и с точки зрения астрологов. 31 октября – время загадывать желания, кроме того,
можно привлечь деньги в дом. Что еще следует делать, а от чего лучше
воздержаться, рассказала астролог Елена Данилова.
Важно следить за своими эмоциями, не перегружать физически и не перетруждать себя. Стоит снисходительнее быть в общении, так как далеко не все спокойно проживают дни лунной активности, предупредила астролог. В этот период не стоит
– начинать проекты;
– инвестировать;
– заключать сделки и договоры;
– устраиваться на работу, проходить собеседования;
– делать операции (кстати, во многих странах сложные хирургические вмешательства не проводят именно в эти дни);
– повышается риск аварий на дорогах, а также вероятность несчастных случаев, поэтому рекомендуется быть особенно внимательным и осторожным.
– Проведите день с пользой и удовольствием: включите в список
– отдых
– уход за собой
– занятие любимым делом
– общение с родными.
Что касается загадывания желания в этот день: оно должно быть сильным и проверенным на истинность (астрообстановка способствует появлению различных иллюзий и искажению информации).
Можно выйти на улицу, встать так, чтобы лунный свет падал на вас, и проговорить своё желание, сообщить его ночному светилу и попросить помощи в его исполнении. Главное быть уверенным в том, что оно сбудется. Многие проводят ритуалы на привлечение денег в свою жизнь.
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И при других обстоятельствах были бы рекомендации перехода к действиям, но сейчас стоит дождаться, когда другие планеты будут в более благоприятном положении. И обязательно со своей стороны сделайте все возможное для исполнения желания.
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