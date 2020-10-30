Голубая луна: как правильно загадать желание и что нельзя делать 31 октября

Голубая луна: как правильно загадать желание и что нельзя делать 31 октября
Фото: Dudu Macedo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Советы астролога на особенный день

Голубая луна – это редкое небесное явление, кроме того, этот день является необычным и с точки зрения астрологов. 31 октября – время загадывать желания, кроме того, можно привлечь деньги в дом. Что еще следует делать, а от чего лучше воздержаться, рассказала астролог Елена Данилова.

Голубая луна – 2020: что нельзя делать

Важно следить за своими эмоциями, не перегружать физически и не перетруждать себя. Стоит снисходительнее быть в общении, так как далеко не все спокойно проживают дни лунной активности, предупредила астролог. В этот период не стоит

– начинать проекты;

– инвестировать;

– заключать сделки и договоры;

– устраиваться на работу, проходить собеседования;

– делать операции (кстати, во многих странах сложные хирургические вмешательства не проводят именно в эти дни);

 – повышается риск аварий на дорогах, а также вероятность несчастных случаев, поэтому рекомендуется быть особенно внимательным и осторожным.

Что можно делать 31 октября

– Проведите день с пользой и удовольствием: включите в список

– отдых

– уход за собой

– занятие любимым делом

 – общение с родными.

Фото: Dudu Macedo/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Голубая луна: как загадать желание

Что касается загадывания желания в этот день: оно должно быть сильным и проверенным на истинность (астрообстановка способствует появлению различных иллюзий и искажению информации).

Можно выйти на улицу, встать так, чтобы лунный свет падал на вас, и проговорить своё желание, сообщить его ночному светилу и попросить помощи в его исполнении. Главное быть уверенным в том, что оно сбудется. Многие проводят ритуалы на привлечение денег в свою жизнь. 

Полнолуние в знаке Овна подразумевает четкость поставленных целей и проявления упорства в их достижении.

И при других обстоятельствах были бы рекомендации перехода к действиям, но сейчас стоит дождаться, когда другие планеты будут в более благоприятном положении. И обязательно со своей стороны сделайте все возможное для исполнения желания.

О том, какие сюрпризы звезды подготовили каждому знаку зодиака в ноябре, читайте в подробном гороскопе.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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