Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в Иванов день

Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в Иванов день
Фото: pixabay.com
В этот день нельзя отказывать помощи в тем, кто о ней просит

Согласно православному календарю, 1 ноября – день Святого Садока. В этот день Православная церковь чтит память епископа Персидского, который подвергся жутким мучениям из-за своей веры, но не отрекся от нее. Из-за этого Садок и другие верующие были обезглавлены. 

На Руси праздновали Иванов день. 1 ноября наши предки прощались с осенью и начинали ждать наступления зимы. Считалось, что именно в первый день ноября выходит домовой, который треплет коней и хулиганит. Для того, чтобы его задобрить, крестьяне рассыпали во дворе зерно и ждали, когда прилетят сороки. Обычно 1 ноября варили куриный суп с лапшой и пекли курники. 

Что нельзя делать 1 ноября 

  • Лучше не оставлять одежду сушиться на ночь, потому что наши предки верили, что в этот момент в вещи могут вселиться злые духи. 
  • Закрывайте двери и окна, чтобы нечисть не проникла в дом. 
  • Не отказывайте в помощи, потому что отказ может вернуться бумерангом и стать причиной финансовых проблем. 
  • Не убивайте пауков, потому что в таком обличии 1 ноября покойные родственники приходят в гости. 


Что можно делать 1 ноября 

  • Положите под подушку яблоко и загадайте свое самое сокровенное желание. Для того, чтобы оно сбылось, с утра полностью съешьте его. 
  • Устройте семейный ужин. Лучше приготовить блюда из курицы. 
  • Посвятите день отдыху.  


Народные приметы на 1 ноября 

  • Если Иванов день выдался холодным, тогда весна будет поздней, если же в этот день погода теплая, то и весна будет такой же.  
  • Ночь морозная и снежная – зима наступит скоро. 
  • Если земля уже успела промерзнуть – следующий год будет урожайным. 
  • Дождливая погода говорит о том, что к концу месяца выпадает снег. 
  • Если птицы летят высоко – ждите снегопада. 


Ранее "Утро.ру" публиковало календарь народных праздников на ноябрь 2020 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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