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Согласно православному календарю, 1 ноября – день Святого Садока. В этот день Православная церковь чтит память епископа Персидского, который подвергся жутким мучениям из-за своей веры, но не отрекся от нее. Из-за этого Садок и другие верующие были обезглавлены.
На Руси праздновали Иванов день. 1 ноября наши предки прощались с осенью и начинали ждать наступления зимы. Считалось, что именно в первый день ноября выходит домовой, который треплет коней и хулиганит. Для того, чтобы его задобрить, крестьяне рассыпали во дворе зерно и ждали, когда прилетят сороки. Обычно 1 ноября варили куриный суп с лапшой и пекли курники.
Что нельзя делать 1 ноября
Что можно делать 1 ноября
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