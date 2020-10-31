В этот день нельзя отказывать помощи в тем, кто о ней просит

Согласно православному календарю, 1 ноября – день Святого Садока. В этот день Православная церковь чтит память епископа Персидского, который подвергся жутким мучениям из-за своей веры, но не отрекся от нее. Из-за этого Садок и другие верующие были обезглавлены.

На Руси праздновали Иванов день. 1 ноября наши предки прощались с осенью и начинали ждать наступления зимы. Считалось, что именно в первый день ноября выходит домовой, который треплет коней и хулиганит. Для того, чтобы его задобрить, крестьяне рассыпали во дворе зерно и ждали, когда прилетят сороки. Обычно 1 ноября варили куриный суп с лапшой и пекли курники.

Что нельзя делать 1 ноября

Лучше не оставлять одежду сушиться на ночь, потому что наши предки верили, что в этот момент в вещи могут вселиться злые духи.

Закрывайте двери и окна, чтобы нечисть не проникла в дом.

Не отказывайте в помощи, потому что отказ может вернуться бумерангом и стать причиной финансовых проблем.

Не убивайте пауков, потому что в таком обличии 1 ноября покойные родственники приходят в гости.





Что можно делать 1 ноября

Положите под подушку яблоко и загадайте свое самое сокровенное желание. Для того, чтобы оно сбылось, с утра полностью съешьте его.

Устройте семейный ужин. Лучше приготовить блюда из курицы.

Посвятите день отдыху.





Народные приметы на 1 ноября

Если Иванов день выдался холодным, тогда весна будет поздней, если же в этот день погода теплая, то и весна будет такой же.

Ночь морозная и снежная – зима наступит скоро.

Если земля уже успела промерзнуть – следующий год будет урожайным.

Дождливая погода говорит о том, что к концу месяца выпадает снег.

Если птицы летят высоко – ждите снегопада.





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