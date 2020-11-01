Свадьбы и любые шумные празднования лучше перенести на другое время

В понедельник 2 ноября православные верующие будут вспоминать Артемия Антиохийского. Святой считается покровителем военных, кроме того, христиане молятся ему, чтобы уберечься от случайной смерти и тяжелых болезней.

Традиции и обычаи 2 ноября

В Артемьев день шумные празднования были запрещены, однако для военачальников устраивали роскошные пиршества. Им дарили оружие и другие необходимые для сражений вещи.

На Руси было принято квасить капусту и готовить из нее различные блюда. Также занимались починкой заборов: считалось, что чем крепче ограда, тем урожайнее будет грядущий год.

Приметы на 2 ноября

Плохим предзнаменованием называли встречу с волком – согласно примете, в этот день дикие звери приходили в деревни. Если зверь выл в одиночестве, то вскоре ударят морозы. А вот вой целой стаи предвещал голод.

Снег в Артемьев день сулил скорое потепление, а вот иней на деревьях – неурожайный год.

Что нельзя делать 2 ноября

В день Артемия на Руси старались отказаться от застолий. Считалось, что 2 ноября нельзя играть свадьбу, иначе брак будет несчастливым. Также запрещалось ссориться: раньше верили, что обида притягивает болезни.

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