Астрологический прогноз для всех знаков зодиака подскажет, как начать неделю с позитива

В первый понедельник ноября Луна окажется в знаке Тельцов, а это значит, что самое время заняться вопросами финансов. Этот день идеально подойдет для заключения сделок, деловых переговоров и разговоров с начальством. Как провести 2 ноября, расскажет гороскоп на день от "Утро.ру".

Овен

Представителям этого знака неожиданно захочется отдохнуть от всего. Астрологи советуют послушать интуицию, и если есть возможность, то стоит провести этот день за приятным занятием, например, прогулкой за городом, просмотром любимого фильма или свиданием. Сейчас Овнам нужно перезагрузит голову.

Телец

Представители знака почувствуют небывалый подъем жизненной энергией 02.11.2020. Тельца будет казаться, что они способны на все. Однако звезды предостерегают от излишней самоуверенности, лучше займитесь тем, что вам точно по плечу. Сейчас не время брать на себя больше обычного.

Близнецы

Близнецам захочется в понедельник перемен. Астрологи рекомендуют не ждать и начать что-то делать. Не ограничивайтесь небольшими изменениями, вроде новой прически. Действуйте глобальнее и осуществите давнюю мечту.

Рак

Раков ждет благоприятный день. Можно заняться делами, которые вы в последнее время откладывали. Вы сможете преодолеть любые препятствия, которые встретятся 02.11, а также разобраться в отношениях с окружающими.

Лев

Понедельник пройдет у представителей знака на позитиве. Львам откроются новые возможности, которыми стоит воспользоваться, чтобы улучшить свое финансовое положение. Не бойтесь делать смелые шаги и браться за то, что раньше вы не делали.

Дева

Девы 2 ноября неожиданно поймут, что в последнее время действовали неправильно в своей личной жизни. Довретесь интуиции и поговорите с человеком, который вам не безразличен, высказав свои желания и недовольства. Тогда вам удастся кардинально изменить отношения в лучшую сторону.

Весы

В первой половине дня Весам повезет. Однако после обеда представителям знака стоит быть осторожными. Не делайте поспешных выводов, не тратьте лишние средства на пустые покупки и не доверяйте незнакомым людям.

Стрелец

Звезды сулят вам неожиданную поездку. Сначала вы будете негодовать, но не стоит сильно переживать. Стрельцы смогут извлечь из незапланированной командировки или путешествия много пользы. Есть шанс познакомиться с людьми, которые изменят вашу жизнь.

Скорпион

2 ноября порадует Скорпионов хорошим известиями. Вы будете пребывать в приподнятом настроении, все у вас будет получаться как нельзя лучше. Ведь вы находитесь в гармонии с собой и окружающими. Не давайте завистникам сбить вас с нужного пути.

Козерог

Козерогам стоит меньше времени уделять спорам и ссорам близких людей. Из-за попыток установить справедливость и примирить враждующие стороны вы рискуете сами оказаться в центре конфликта, последствия которых будете еще очень долго разгребать.

Водолей

Астрологи предсказывают, что для Водолеев настал поворотный момент. 02.11.2020 стоит проанализировать свою жизнь и наметить планы на будущее. Чем амбициознее вы будете думать, тем больше шансов на успех.

Рыбы

Представители знака наконец решат свою финансовую проблему. У Рыб появится возможность подзаработать. Возможно, вы найдете идеальное место работы. Не бойтесь сложностей, сейчас вам все по плечу.

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь ноябрь.