Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Какие сюрпризы готовят звезды на этой неделе, "Утро.ру" рассказала астролог Елена Данилова.



Общие тенденции задают Солнце, которое находится в знаке падения и может давать неуверенность в своих силах или чрезмерную гордыню. Меркурий продолжает ретроградное движение, а значит в сфере бизнеса и информации возможны задержки и искажения. Ретроградный Марс не даёт в полной мере начать действовать и предлагает обратить внимание на внутреннее состояние.

Также важное влияние имеет положение Луны и энергии дня, которые меняются изо дня в день.

2 ноября

День под влиянием Луны, в целом благоприятный для рутинных и повседневных дел, важные начинания лучше отложить на другое время. Займитесь своим здоровьем, соблюдайте водно-питьевой баланс, позвоните маме, проявите заботу о детях.

3 ноября

День под управлением Марса, день споров и противостояния, будьте сдержаны в проявлении эмоций. Дела, начатые в этот день, будут иметь множество препятствий. Очень смешанные энергии, результат действий может быть непредсказуемым.

4 ноября

День Меркурия, планеты информации и логики, бизнеса и общения. В этот день можно заключать договоры, но быть очень внимательным при подписании документов и финансовых операциях. Общение с друзьями и родственниками пойдёт на пользу. Также день подходит для операций и процедур красоты.

5 ноября

Юпитер является покровителем в этот день и несёт энергии знаний, духовности, стремления к высшему. День подходит для начала проектов, обращения к врачам, начала лечения. Благоприятно совершать религиозные ритуалы, общаться с учителями и заниматься благотворительностью. Не начинайте путешествий и поездок.

6 ноября

День Венеры, планеты красоты и роскоши, романтических отношений.Время для деловой активности, общения с противоположным полом, покупок и спа процедур. Подходит для начала краткосрочных проектов. Не рекомендуется вступать в конфликты.

7 ноября

В этот день управителем является Сатурн, планета кармы. В этот день благоприятно держать пост, совершать аскезы, общаться со старшими родственниками. Отдохните, проведите день в уединении или за уборкой своего жилища. Как правила дела, начатые в этот день, идут с задержками.

8 ноября

День Солнца, нейтральный день, не подходит для старта больших и важных проектов. Благоприятно проведение праздников, общение с высокопоставленными лицами, отцом. Откажитесь от поездок, заключение брака лучше перенести на другой день.

Важно помнить, что рекомендации носят общий характер, предупредила астролог.

Астрологический прогноз на весь ноябрь для всех знаков зодиака "Утро.ру" публиковало ранее.