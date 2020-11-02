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Православная церковь 3 ноября чтит трех святых. Они носили имя Илларион, но назывались по-разному: один – Великим, другой – Гдовским и последний – Меглинским. Первый известен как создатель нескольких монастырей и проповедник христианства в Палестине, второй прославился скромной жизнью в уединении от всех, третий знаменит как умелец излечивать болезни молитвой.
Традиции и обычаи
3 ноября
Наши предки считали, что перекрестки, на которых принято было хоронить погибших в дороге, в этот день опасны, как никогда. Существовало поверье, будто 3 ноября душа умершего возвращается и может напугать живого человека. Поэтому, чтобы защититься, рассыпали в этих местах зерно.
Также на перепутье проводили обряды для избавления от недугов и передачи их животному или другому человеку. Еще верили, что, стоит там выбросить волосы или ногти заболевшего, прохожие растопчут эту хворь, и он поправится.
На Руси говорили, что в Илларионов день нитки кладутся ровно и быстро, соединяясь в необычный узор, и вязание становится удачным.
Вечером женщины звали ведунью, и та помогала им проводить разные ритуалы, читала много сильных заговоров.
Считалось дурным знаком, если кто-то перешел дорогу.
Народные приметы
3 ноября
Что можно делать
3 ноября
1. Навести порядок в доме.
2. Перебрать и положить на хранение осеннюю одежду, а зимнюю подготовить.
3. Испечь пироги с разными начинками.
4. Угостить едой и сладостями нуждающихся людей.
Что нельзя делать
3 ноября
1. Не следует отправляться в дальний путь – по поверью, можно привлечь неприятности.
2. Запрещено поднимать что-то с земли, по которой идешь, иначе ждет беда.
3. Плохо высказываться о других также не стоит.
4. Если все же решились на поездку, опасно двигаться слишком быстро.
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