В этот вторник не стоит отправляться в дальний путь

Православная церковь 3 ноября чтит трех святых. Они носили имя Илларион, но назывались по-разному: один – Великим, другой – Гдовским и последний – Меглинским. Первый известен как создатель нескольких монастырей и проповедник христианства в Палестине, второй прославился скромной жизнью в уединении от всех, третий знаменит как умелец излечивать болезни молитвой.

Традиции и обычаи 3 ноября



Наши предки считали, что перекрестки, на которых принято было хоронить погибших в дороге, в этот день опасны, как никогда. Существовало поверье, будто 3 ноября душа умершего возвращается и может напугать живого человека. Поэтому, чтобы защититься, рассыпали в этих местах зерно.

Также на перепутье проводили обряды для избавления от недугов и передачи их животному или другому человеку. Еще верили, что, стоит там выбросить волосы или ногти заболевшего, прохожие растопчут эту хворь, и он поправится.

На Руси говорили, что в Илларионов день нитки кладутся ровно и быстро, соединяясь в необычный узор, и вязание становится удачным.

Вечером женщины звали ведунью, и та помогала им проводить разные ритуалы, читала много сильных заговоров.

Считалось дурным знаком, если кто-то перешел дорогу.

Народные приметы 3 ноября



Если в этот день ясно и солнечно, в ближайшее время похолодает.

Тихим вечером на небе ни облачка – ожидается хороший следующий день.

Снежинки, плотно оседающие на ветках, предвещают затянувшийся снегопад.

Теплый воздух 3 ноября сулит оттепель.

Много снега в этот день, значит, урожай в будущем году порадует.

Снег выпал и не растаял – весной вырастет много подснежников.

Что можно делать 3 ноября



1. Навести порядок в доме.

2. Перебрать и положить на хранение осеннюю одежду, а зимнюю подготовить.

3. Испечь пироги с разными начинками.

4. Угостить едой и сладостями нуждающихся людей.

Что нельзя делать 3 ноября



1. Не следует отправляться в дальний путь – по поверью, можно привлечь неприятности.

2. Запрещено поднимать что-то с земли, по которой идешь, иначе ждет беда.

3. Плохо высказываться о других также не стоит.

4. Если все же решились на поездку, опасно двигаться слишком быстро.

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