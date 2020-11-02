Звезды подскажут, кого во вторник ждет успех

В этот день Луна окажется в знаке Близнецы. Такое положение ночного светила говорит о том, что пришло время активных действий. Вместе с этим, представителям всех знаков стоит сдерживать свои эмоции, иначе удача пройдет мимо.

Овен



Сегодня Овны почувствуют переменчивость в настроении. Постарайтесь оставаться на позитиве, и тогда этот день даст вам новые возможности. Не исключено улучшение финансового положения, а также успехи на личном фронте.



Телец



Тельцы сегодня погрязнут в бытовых хлопотах. Однако они будут настроены на романтический лад, что скрасит тяготы дня. Звезды не исключают небольшие конфликты в семье и на работе.



Близнецы



03.11 звезды сулят Близнецам перемены в личной жизни. Возможно, именно сегодня вы встретите свою вторую половинку. При этом высока вероятность того, что этот человек вам давно знаком.



Рак



Астрологи советуют вам перейти к активным действиям. Только от решения Раков зависит то, как завершится этот год. Сегодня возможна встреча со старыми друзьями.



Лев



Вам нужно постараться держать себя в руках. 3 ноября звезды предсказывают представителям этого знака серьезные перипетии на личном фронте. От вашей сдержанности зависит исход любовных баталий.



Дева



Благоприятный день. Сегодня разрешатся проблемы, которые преследовали Дев на протяжении последних дней. Возможны серьезные финансовые поступления. Также не исключена неожиданная встреча со старыми приятелями.



Весы



Весам звезды тоже сулят успешный день. Вторник лучше посвятить планированию и анализу прошедших событий. Начинать новые проекты нежелательно. Не исключены небольшие передряги на работе.



Скорпион



Скорпионов сегодня будут одолевать эмоции. Однако ваша вспыльчивость может привести к необратимым последствиям. Постарайтесь трезво оценить обстановку, и тогда фортуна окажется на вашей стороне.



Стрелец



3 ноября обещает Стрельцам любовное приключение. Сегодня не исключены приятные знакомства или же романтический вечер со второй половинкой. Однако представителям этого знака нужно избегать опасности для здоровья. Лучше воздержаться от шумных компаний.



Козерог



Для Козерогов вторник станет судьбоносным днем. Именно сегодня в вашей жизни может появиться покровитель, который перевернет вашу судьбу с ног на голову. Обращайте внимание на приметы и символы.



Водолей



Водолеи проведут 3 ноября в смятении. Расшатанный эмоциональный фон станет причиной излишней тревожности. Несмотря на предчувствия, вам нечего опасаться. Как раз сегодня оправданный риск приведет к отличным результатам.



Рыбы



Сегодня Рыбы будут ощущать гармонию с окружающим миром. Внутренние волнения наконец-то разрешаться, что принесет спокойствие. День отлично подходит для поездок и занятия творчеством. Также во вторник можно встретиться со старыми друзьями.



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