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По православному календарю, 4 ноября – день Казанской иконы пресвятой Богородицы, или Казанской Божией матери. Наши предки отмечали его как церковный и общенациональный праздник. А в ХVII веке в память об избавлении Руси от поляков стал государственно-церковным праздником.
Икону Казанской Божией матери нашла на пепелище страшного пожара, уничтожившего часть Казани, девятилетняя девочка.
Традиции и обычаи 4 ноября
В этот день на Руси молились в церкви за страну, за родных и близких, за мир и спокойствие дома. Затем верующие с иконами обходили вокруг городов, сел, деревень – для защиты от беды.
Незамужние девушки 4 ноября проводили специальные обряды для привлечения женихов.
Женщины тоже совершали обряды, только защитные, так как считали Казанскую своей заступницей. Говорили, что она помогает им, когда тяжело.
Народные приметы 4 ноября
Что можно делать 3 ноября
1. Жениться, выходить замуж, венчаться. Наши предки считали, что свадьба в этот день сулит долгую и счастливую жизнь. Семья будет крепкой и не бедной.
2. Согласно поверью, нужно дымом от горящего можжевельника окурить сарай или погреб, чтобы находящиеся там запасы на зиму не испортились.
Что нельзя делать 3 ноября
1. Не стоит браться за срочные дела.
2. Воспрещено стирать и убирать, выполнять тяжелую работу – она не принесет ожидаемых результатов.
3. Не следует громко разговаривать, тем более кричать ссориться, ругаться
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