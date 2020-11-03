В эту среду нужно отказаться от срочных дел и тяжелой работы

По православному календарю, 4 ноября – день Казанской иконы пресвятой Богородицы, или Казанской Божией матери. Наши предки отмечали его как церковный и общенациональный праздник. А в ХVII веке в память об избавлении Руси от поляков стал государственно-церковным праздником.

Икону Казанской Божией матери нашла на пепелище страшного пожара, уничтожившего часть Казани, девятилетняя девочка.

Традиции и обычаи 4 ноября

В этот день на Руси молились в церкви за страну, за родных и близких, за мир и спокойствие дома. Затем верующие с иконами обходили вокруг городов, сел, деревень – для защиты от беды.

Незамужние девушки 4 ноября проводили специальные обряды для привлечения женихов.

Женщины тоже совершали обряды, только защитные, так как считали Казанскую своей заступницей. Говорили, что она помогает им, когда тяжело.

Народные приметы 4 ноября

Если в этот день нет дождя, следующий год будет трудным, а будущий урожай – скудным.

Утренний туман 4 ноября – к оттепели.

Сильный ливень в этот день предвещает в дальнейшем затяжную непогоду.

Если 4 ноября ясно, ожидается похолодание.

Что можно делать 3 ноября

1. Жениться, выходить замуж, венчаться. Наши предки считали, что свадьба в этот день сулит долгую и счастливую жизнь. Семья будет крепкой и не бедной.

2. Согласно поверью, нужно дымом от горящего можжевельника окурить сарай или погреб, чтобы находящиеся там запасы на зиму не испортились.

Что нельзя делать 3 ноября

1. Не стоит браться за срочные дела.

2. Воспрещено стирать и убирать, выполнять тяжелую работу – она не принесет ожидаемых результатов.

3. Не следует громко разговаривать, тем более кричать ссориться, ругаться

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