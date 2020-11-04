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5 ноября Русская православная чтит память одного из 70 апостолов – Якова, которого часто называют "Братом Господа". Существует множество версий, почему его так зовут, однако чаще всего говорят, что он действительно был братом Иисуса Христа, но двоюродным.
Согласно народному календарю, наши предки называли 5 ноября днем Якова Гужника. Обычно в этот день мужчины занимались тяжелой работой: ремонтировали конскую сбрую, готовили дрова на зиму и делали гужи. Девушек старались 5 ноября работой не нагружать.
Также с 5 ноября начинались "пчелиные игрища". Наши предки подражали жужжанию пчел, угощали друг друга медом. Считалось, что это задобрит пчел, что положительно скажется на урожае в следующем году.
Что можно делать 5 ноября
Что нельзя делать 5 ноября
Народные приметы 5 ноября
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