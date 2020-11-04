В этот день лучше не давать в долг

5 ноября Русская православная чтит память одного из 70 апостолов – Якова, которого часто называют "Братом Господа". Существует множество версий, почему его так зовут, однако чаще всего говорят, что он действительно был братом Иисуса Христа, но двоюродным.

Согласно народному календарю, наши предки называли 5 ноября днем Якова Гужника. Обычно в этот день мужчины занимались тяжелой работой: ремонтировали конскую сбрую, готовили дрова на зиму и делали гужи. Девушек старались 5 ноября работой не нагружать.

Также с 5 ноября начинались "пчелиные игрища". Наши предки подражали жужжанию пчел, угощали друг друга медом. Считалось, что это задобрит пчел, что положительно скажется на урожае в следующем году.

Что можно делать 5 ноября

Устройте чаепитие вместе с семьей. Обязательно съешьте побольше меда. Считалось, что это привлечет удачу и укрепит здоровье.

Постарайтесь рассчитаться с долгами к 5 ноября, иначе это плохо скажется на личной жизни.

Для привлечения удачи в этот день можно съесть небольшой кусочек лопуха.

Все дела лучше делать самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим.





Что нельзя делать 5 ноября

Не рекомендуется давать деньги в долг, потому что велика вероятность, что деньги вам не вернут.

Лучше не поручаться за малознакомых людей, потому что можно испортить свою репутацию.

Не самый лучший день для того, чтобы отправляться в долгую дорогу. Отложите путешествия и поездки на другой день.





Народные приметы 5 ноября

Сильный дождь или снег хлопьями – к хорошему и обильному урожаю в следующем году.

Если же 5 ноября идет град – зима наступит 22 ноября.

Выпавший снег не растяп – к теплой зиме.

Если о чем-то много думать – это сбудется.





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