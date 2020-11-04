Гороскоп на 5 ноября 2020 года

Гороскоп на 5 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Четверг будет наполнен неожиданными сюрпризами, говорят звезды

Будьте готовы к тому, что происходящие события будут слишком быстро сменять друг друга, поэтому не пытайтесь все контролировать и попробуйте отпустить ситуацию: действуйте в соответствии со своими желаниями. 5.11 не бойтесь выражать свои эмоции, ведь окружающие оценят вашу искренность. 

Овен 

Не пугайтесь, если в четверг многое пойдет не по плану. Вскоре вы убедитесь, что происходящее вокруг – к лучшему. Улучшений в финансовой сфере пока не предвидеться, но начальство оценит усердную работу. Вечер можно провести в компании близких. Не исключены романтические признания, которые могут осчастливить Овнов. 

Телец

Четверг 5.11.2020 будет щедрым на всевозможные сюрпризы, которые приятно удивят представителей знака. Трудностей в делах не возникнет, Тельцам удастся сделать даже больше запланированного. Вторую половину дня звезды советуют провести в компании семьи. 

Близнецы 

Не планируйте на этот никаких важных событий, потому что вряд ли вам удастся их осуществить. Вместо этого посвятите этот день отдыху и уходу за собой. Астрологи рекомендуют Близнецам избегать сплетен и постараться не скандалить с окружающими, потому что это может негативно сказаться на репутации. 

Рак

5 ноября у Раков будет возможность познакомиться с человеком, который повлияет на вашу жизнь. На звезды предостерегают представителей знака от необдуманных поступков: не стоит доверять малознакомым людям. Вечер можно посвятить творчеству и отдыху: совместите приятное с полезным.

Лев

Для Львов наступает время, когда исполняются почти все желания, поэтому наслаждайтесь каждым мгновением жизни. Звезды советуют представителям знака с осторожностью относиться к своему здоровью и не перегружать его усердными тренировками. Не исключены и перемены к лучшему в работе: возможно получение премии или повышение. 

Дева

Наберитесь терпения. Не злитесь, если у вас не сразу получается достичь намеченных целей. В личной жизни Дев наступает благоприятный период. Не тяните с признанием в чувствах или напомните своему возлюбленному о том, что вы его цените. 

Весы 

Приготовьтесь к переменкам к лучшему. Удача на вашей стороне, поэтому не бойтесь, например, сменить работу или закончить отношения с нелюбимым человеком. Весам также можно поговорить с начальством о повышении зарплаты или новой и более ответственной  должности.

Скорпион 

5.11.20 – день, идеально подходящий для того, чтобы изменить личную жизнь к лучшему. Скорее всего, Скорпионы смогут достучаться до сердца возлюбленного. Также звезды рекомендуют не зацикливаться на прошлом и неудачах, иначе ваши страхи плохо скажутся на работе и общении с близкими. 

Стрелец 

Стрельцам стоит посвятить четверг отдыху. Можете увидеться с друзьями: это подарит представителям знака незабываемые эмоции. Не исключено, что перед вами откроются новые дороги. Свободным Стрельцам предстоит сделать непростой выбор: возможно, на ваше сердце претендуют сразу несколько партнеров. Звезды советуют прислушаться к своему внутреннему голосу, который поможет сделать правильный выбор. 

Козерог 

Астрологи советуют Козерогам спокойно принимать перемены, которые происходят в их жизни. В четверг, 5 ноября, можно заняться обустройством дома. Сходите в магазин и купите вещи, которые улучшат ваш интерьер. Перестаньте думать о прошлом: лучше научитесь извлекать полезные уроки даже из негативного опыта. 

Водолей

Звезды предлагают представителям знака сделать выбор: весело провести время или с головой окунуться в работу. Перед вами открываются новые возможности, поэтому не стоит отказываться от привлекательных предложений. Вторую половину дня посвятите семье. Поговорите с родителями или детьми: вы узнаете много нового и станете еще ближе с родными людьми. 

Рыбы

Гороскоп на 5.11 обещает Рыбам интересные встречи и новые знакомства. Не игнорируйте знаки внимания: это отличный шанс изменить свою жизнь. Но лучше не доверять малознакомым людям и не рассказывать им все свои секреты сразу. 

Ранее "Утро.ру" публиковало гороскоп на весь ноябрь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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