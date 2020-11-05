В эту пятницу опасно есть угощения от неприятных или малознакомых людей

Православная церковь 6 ноября почитает икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Считалось, что она исцеляет больных и успокаивает страдающих. В народе дата отмечалась как Русский светец.

Традиции и обычаи 6 ноября

Рано утром в этот день на Руси было принято ходить в церковь и, молясь у иконы Божией Матери, просить ее об избавлении от печали, болезней и о помощи в трудных делах.

Незамужние девушки собирались на посиделки, на которых пряли, рассказывали друг другу страшные истории, веселились, пели, танцевали, играли. Те, что были на выданье, гадали на женихов.

Все это проходило при свете горящей лучины, поставленной в специальное укрепление – светец, – поэтому наши предки и называли 6 ноября "Русский светец".

Также проводились магические обряды.

Народные приметы 6 ноября

Днем стелется густой туман – остаток осени будет погожий.

Треск лучины, дров в печке или камине предупреждает о морозе.

Если после длительного затишья налетел ветер, а на закате ненастно, ожидается снегопад.

Легкий морозец и корка льда на реках предвещают лютую зиму.

Кружение и карканье ворон, а также затяжной северный ветер – к метели.

Мерзлую землю накрыл снег, значит, в следующем году урожай будет богатый.

Падение в яму в этот день сулит долгую и счастливую жизнь.

Нечаянно разбить зеркало или тарелку, а также услышать пение сверчка – к покойнику в доме.

Что можно делать 6 ноября

1. День удачен для проведения сделок с недвижимостью.

2. Подходит 6 ноября и для обучения чему-то новому.

3. Хорошо гадать на суженого перед сном.

Что нельзя делать 6 ноября

1. Принимать и есть угощения от неприятных или малознакомых людей - считалось, что в этот день сильны привороты.

2. Заводить новые отношения.

3. Бить посуду или зеркала.

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