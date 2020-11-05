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Православная церковь 6 ноября почитает икону Божией Матери "Всех скорбящих Радость". Считалось, что она исцеляет больных и успокаивает страдающих. В народе дата отмечалась как Русский светец.
Традиции и обычаи 6 ноября
Рано утром в этот день на Руси было принято ходить в церковь и, молясь у иконы Божией Матери, просить ее об избавлении от печали, болезней и о помощи в трудных делах.
Незамужние девушки собирались на посиделки, на которых пряли, рассказывали друг другу страшные истории, веселились, пели, танцевали, играли. Те, что были на выданье, гадали на женихов.
Все это проходило при свете горящей лучины, поставленной в специальное укрепление – светец, – поэтому наши предки и называли 6 ноября "Русский светец".
Также проводились магические обряды.
Народные приметы 6 ноября
Что можно делать 6 ноября
1. День удачен для проведения сделок с недвижимостью.
2. Подходит 6 ноября и для обучения чему-то новому.
3. Хорошо гадать на суженого перед сном.
Что нельзя делать 6 ноября
1. Принимать и есть угощения от неприятных или малознакомых людей - считалось, что в этот день сильны привороты.
2. Заводить новые отношения.
3. Бить посуду или зеркала.
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