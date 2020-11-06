В последнюю родительскую субботу года не стоит развлекаться

Православная церковь 7 ноября поминает праведную Тавифу. Она всегда помогала нуждающимся, отличалась милосердием и трудолюбием. На Руси дату называли днем Дедовских плачей. В этот раз на 07.11.2020 выпала и Дмитриевская родительская суббота – поминальный день, установленный на Руси в память о воинах, погибших в Куликовской битве.

Традиции и обычаи 7 ноября

Наши предки в этот день отправлялись на кладбища, наводили порядок у могил, зажигали свечи, раздавали еду нищим, чтобы те помянули умерших. Во время поминок дома ставили на столы блюда, которые любили покойные родственники, когда были живы.

На Дедовские плачи, по поверью, нужно помогать сиротам и обездоленным. Женщины должны покаяться в грехах, чтобы к зиме помыслы стали чисты. Также считалось, что если в этот день торговец съест хоть немного хлеба, у него ничего не купят. А крестьянам, чтобы продать зерно, надо было оставаться на одном месте.

Народные приметы 7 ноября

Туман с утра предвещает тепло.

Если в этот день ветер вороны сидят на нижних ветках деревьев, налетят сильные ветра. А если они будут еще и завывать, то задержатся надолго.

Светло-бронзовый закат солнца – к осадкам.

Тусклые звезды сулят холод и ненастье.

На речках лед собирается в груды, значит летом будет хороший урожай хлеба.

Что можно делать 6 ноября

1. Чтить память умерших родных и близких у их захоронений.

2. Пригласить всех родственников и провести поминальный обед.

3. Заняться повседневными делами.

Что нельзя делать 6 ноября

1. Не следует устраивать поминки у могил и пить там спиртное.

2. Шуметь и разговаривать по телефону на кладбище также не стоит.

3. Запрещено брать и выносить что-либо, находящееся у мест захоронений.

4. В этот день лучше отказаться от развлечений и бурного веселья.

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