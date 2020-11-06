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В этот день Луна продолжает идти на убыль и находится в знаке Льва. Хорошо бы прислушаться к новым предложениям, но не стоит спешить принимать их. Появившиеся утром свежие идеи воплотить не удастся. Вечером пойдут на пользу активный отдых и физические упражнения.
Овен
Представители этого знака в первой половине дня 07.11.2020 могут быть втянуты в конфликты между коллегами, постарайтесь держать нейтралитет. После работы вы можете отправиться в интересную поездку, которая оставит много хороших впечатлений.
Телец
Первая суббота этого месяца Тельцам подойдет для подготовок – хорошо бы заняться составлением планов. Может, вам удастся получить прибыль, а также не исключено знакомство с новым человеком, которое перерастет в крепкую дружбу. В семье все будет спокойно.
Близнецы
Вам 7 ноября следует постараться и добиться поставленной ранее цели. Не обижайте близких и воздержитесь от негативных реплик в адрес окружающих, чтобы отрицательные эмоции не обрушились на вас.
Рак
Для представителей этого знака зодиака день удачен для работы и учебы. Успешно пройдут и деловые переговоры. Подходящее время для начала романтических отношений, признаний в любви, доверительных разговоров и обсуждений планов на будущее
Лев
Из-за неожиданностей Львы 07.11.2020 будут вынуждены отложить некоторые дела и изменить планы, что плохо отразится на работе. Попросите близких и друзей о помощи, тогда преодолеете все трудности. В личной жизни может возникнуть новое романтическое увлечение. День благоприятен для приобретения книг, инструмента, бытовой техники.
Дева
Вам эта суббота подходит, чтобы свернуть горы на работе. Не исключено, что удача подстерегает и тех, кто учится. А вот в отношениях с близким человеком предстоит недопонимание. Однако, если вы сможете его переубедить, то получите то, о чем мечтали.
Весы
Астрологи предрекают Весам благоприятный день для сотрудничества и делового общения. Возникнет немало интересных идей, только нужно определиться, с реализации какой из них начинать. Помогут советы друзей. Даже незапланированные покупки окажутся нужными. На личном фронте перемен не ожидается.
Скорпион
Представители этого знака 07.11.2020 смогут навести порядок в делах, исправить прежние недочеты. Есть вероятность найти таких единомышленников, которые станут настоящими друзьями. Также не исключено получение денег, причем из самого неожиданного источника. Также возможен новый роман, в том числе на работе.
Стрелец
Вас в этот день подстерегает опасность остаться без поддержки тех, кто много помогал раньше – сдержите негатив. Устраивать разборки с любимым человеком тоже не стоит: рискуете сильно поссориться.
Козерог
Звезды предупреждают, что скрытным по своей природе Козерогам 7 ноября удастся выговориться в компании незнакомого человека, с которым после этого они расстанутся навсегда, и станет легче. Не спорьте с начальством и ничего не требуйте от руководителей, лучше докажите свои глубокие знания на деле. Задуманное вами лишь частично воплотится в жизнь..
Водолей
Вам выпадает редкая удача блеснуть способностями, Не волнуйтесь, действуйте уверенно, и в ближайшее вам поступит очень выгодное предложение от довольно влиятельного человека. Также этот день благоприятен для расширения кругозора – этим неплохо бы заняться вместе с близкими
Рыбы
С возникшими на работе трудностями представителям этого знака зодиака в первую субботу третьего осеннего месяца будет справиться нелегко. Однако это не повод для уныния и ссор с руководством. В остальном вы готовы не только мечтать, но и приложить максимум усилий для получения желаемого – и результат не заставит себя ждать. День подойдет для общения с друзьями и поездок.
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