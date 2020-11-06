Гороскоп на 7 ноября 2020 года

Гороскоп на 7 ноября 2020 года
Фото: Утро.ру
Узнать, что ожидает каждый знак зодиака в первую субботу месяца, помогут предсказания астрологов

В этот день Луна продолжает идти на убыль и находится в знаке Льва. Хорошо бы прислушаться к новым предложениям, но не стоит спешить принимать их. Появившиеся утром свежие идеи воплотить не удастся. Вечером пойдут на пользу активный отдых и физические упражнения.

Овен 

Представители этого знака в первой половине дня 07.11.2020 могут быть втянуты в конфликты между коллегами, постарайтесь держать нейтралитет. После работы вы можете отправиться в интересную поездку, которая оставит много хороших впечатлений.

Телец 

Первая суббота этого месяца Тельцам подойдет для подготовок – хорошо бы заняться составлением планов. Может, вам удастся получить прибыль, а также не исключено знакомство с новым человеком, которое перерастет в крепкую дружбу. В семье все будет спокойно. 

Близнецы 

Вам 7 ноября следует постараться и добиться поставленной ранее цели. Не обижайте близких и воздержитесь от негативных реплик в адрес окружающих, чтобы отрицательные эмоции не обрушились на вас.

Рак 

Для представителей этого знака зодиака день удачен для работы и учебы. Успешно пройдут и деловые переговоры. Подходящее время для начала романтических отношений, признаний в любви, доверительных разговоров и обсуждений планов на будущее

Лев 

Из-за неожиданностей Львы 07.11.2020 будут вынуждены отложить некоторые дела и изменить планы, что плохо отразится на работе. Попросите близких и друзей о помощи, тогда преодолеете все трудности. В личной жизни может возникнуть новое романтическое увлечение. День благоприятен для приобретения книг, инструмента, бытовой техники.

Дева

Вам эта суббота подходит, чтобы свернуть горы на работе. Не исключено, что удача подстерегает и тех, кто учится. А вот в отношениях с близким человеком предстоит недопонимание. Однако, если вы сможете его переубедить, то получите то, о чем мечтали.

Весы

 Астрологи предрекают Весам благоприятный день для сотрудничества и делового общения. Возникнет немало интересных идей, только нужно определиться, с реализации какой из них начинать. Помогут советы друзей. Даже незапланированные покупки окажутся нужными. На личном фронте перемен не ожидается.

Скорпион

Представители этого знака 07.11.2020 смогут навести порядок в делах, исправить прежние недочеты. Есть вероятность найти таких единомышленников, которые станут настоящими друзьями. Также не исключено получение денег, причем из самого неожиданного источника.  Также возможен новый роман, в том числе на работе.

Стрелец 

Вас в этот день подстерегает опасность остаться без поддержки тех, кто много помогал раньше – сдержите негатив. Устраивать разборки с любимым человеком тоже не стоит: рискуете сильно поссориться.

Козерог 

Звезды предупреждают, что скрытным по своей природе Козерогам 7 ноября удастся выговориться в компании незнакомого человека, с которым после этого они расстанутся навсегда, и станет легче. Не спорьте с начальством и ничего не требуйте от руководителей, лучше докажите свои глубокие знания на деле. Задуманное вами лишь частично воплотится в жизнь.. 

Водолей 

Вам выпадает редкая удача блеснуть способностями, Не волнуйтесь, действуйте уверенно, и в ближайшее вам поступит очень выгодное  предложение от довольно влиятельного человека. Также этот день благоприятен для расширения кругозора – этим неплохо бы заняться вместе с близкими

Рыбы

С возникшими на работе трудностями представителям этого знака зодиака в первую субботу третьего осеннего месяца будет справиться нелегко. Однако это не повод для уныния и ссор с руководством. В остальном вы готовы не только мечтать, но и приложить максимум усилий для получения желаемого – и результат не заставит себя ждать. День подойдет для общения с друзьями и поездок.

Ранее "Утро.ру" писало о церковных праздниках в ноябре 2020 года.  

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

В Кремле ответили на новость о скорой отставке Путина

Ранее в западных СМИ появилась информация о том, что у главы РФ серьезные проблемы со здоровьем

Минск торгуется с Москвой за цену на газ

Стороны должны прийти к консенсусу до конца текущего года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1114 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей