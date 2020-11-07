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8 ноября православные чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его тайно крестили. Однажды Димитрию приказали казнить христиан, однако он отказался. Вместо этого он начал обращать язычников в христиан. Тогда Димитрия кинули в тюрьму, а после казнили за отказ от отречения от веры.
Если верить народному календарю, в этот день наши предки устраивали уборку на могилах покойных родных. Также пекли блины и накрывали поминальный стол. При этом первый блин не ели, а оставляли на подоконнике для душ умерших. Также в этот день все угощали друг друга пивом.
Что нельзя делать 8 ноября
Что можно делать 8 ноября
Народные приметы на 8 ноября
Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников и суеверий на ноябрь.
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