Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день

Приметы на 8 ноября: что нельзя делать в Дмитриев день
Фото: pixabay.com
В этот день лучше не делать предложение руки и сердца

8 ноября православные чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его тайно крестили. Однажды Димитрию приказали казнить христиан, однако он отказался. Вместо этого он начал обращать язычников в христиан. Тогда Димитрия кинули в тюрьму, а после казнили за отказ от отречения от веры. 

Если верить народному календарю, в этот день наши предки устраивали уборку на могилах покойных родных. Также пекли блины и накрывали поминальный стол. При этом первый блин не ели, а оставляли на подоконнике для душ умерших. Также в этот день все угощали друг друга пивом. 

Что нельзя делать 8 ноября 

  • Наши предки верили, что ходить вечером на кладбище – плохая примета. Поздний визит на кладбище может стать причиной болезней или неудач. 
  • 8 ноября воздержитесь от ручной работы, а особенно от шитья и вязания. Считается, что таким образом вы "укорачиваете" свою судьбу. 
  • Влюбленным лучше не делать предложение и не признаваться в чувствах в Дмитриев день. Вряд ли вам ответят взаимностью. 
  • Походы в баню и любой контакт с водой лучше свести к минимуму. 


Что можно делать 8 ноября

  • Пригласите родных в гости. Обязательно накройте богатый стол. Это привлечет удачу. 
  • Позвольте себе выпить немного пива. 
  • Помяните покойных родственников.


Народные приметы на 8 ноября 

  • Если в этот день идет снег – снежной погода будет и на Пасху. 
  • Реки не покрылись льдом – холода наступят нескоро. 
  • День выдался снежным – весна будет поздней. 
  • Если 8 ноября теплая погода, тогда зима будет долгой и суровой. 


Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников и суеверий на ноябрь.

Юлия МИХАЙЛОВА

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