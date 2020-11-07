В этот день лучше не делать предложение руки и сердца

8 ноября православные чтят память великомученика Димитрия Солунского. Его тайно крестили. Однажды Димитрию приказали казнить христиан, однако он отказался. Вместо этого он начал обращать язычников в христиан. Тогда Димитрия кинули в тюрьму, а после казнили за отказ от отречения от веры.

Если верить народному календарю, в этот день наши предки устраивали уборку на могилах покойных родных. Также пекли блины и накрывали поминальный стол. При этом первый блин не ели, а оставляли на подоконнике для душ умерших. Также в этот день все угощали друг друга пивом.

Что нельзя делать 8 ноября

Наши предки верили, что ходить вечером на кладбище – плохая примета. Поздний визит на кладбище может стать причиной болезней или неудач.

8 ноября воздержитесь от ручной работы, а особенно от шитья и вязания. Считается, что таким образом вы "укорачиваете" свою судьбу.

Влюбленным лучше не делать предложение и не признаваться в чувствах в Дмитриев день. Вряд ли вам ответят взаимностью.

Походы в баню и любой контакт с водой лучше свести к минимуму.





Что можно делать 8 ноября

Пригласите родных в гости. Обязательно накройте богатый стол. Это привлечет удачу.

Позвольте себе выпить немного пива.

Помяните покойных родственников.





Народные приметы на 8 ноября

Если в этот день идет снег – снежной погода будет и на Пасху.

Реки не покрылись льдом – холода наступят нескоро.

День выдался снежным – весна будет поздней.

Если 8 ноября теплая погода, тогда зима будет долгой и суровой.





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