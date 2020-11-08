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Во время убывающей Луны рекомендуется остерегаться крупных сделок и дорогостоящих покупок. Не подписывайте важные документы и старайтесь не давать деньги в долг, советуют звезды.
Овен
Вам необходима поддержка близких друзей. Не исключены сюрпризы в личной жизни: возможно, кто-то испытывает к вам глубокие чувства, хранимые в тайне на протяжении нескольких лет.
Телец
Эта неделя полна перспектив в отношениях с партнером. Позвольте себе раскрыться, и отношения выйдут на новый уровень. Лучший период для того, чтобы найти общие интересы.
Близнецы
Домашний быт вызывает у вас сильное раздражение. Постарайтесь хорошо отдохнуть, восполните утраченную энергию. Подумайте о себе: свободное время можно потратить на свое здоровье.
Рак
Не бойтесь того, что кто-то может вас отвергнуть. Достойные люди обязательно встретятся с вам. Эта неделя – лучшее время для того, чтобы выкрасть с близкими день для веселого и шумного вечера.
Лев
Будьте активны. Все вопросы, которые нужно было решить еще вчера, ожидают вашего решения. Под конце недели вы можете достигнуть блестящих результатов.
Дева
Достигайте своих целей и осуществляйте мечты, не оглядываясь. Выходные лучше всего провести со своей половинкой. Вам обеспечен и успех, и благополучие.
Весы
Не опасайтесь плохих новостей. Эту неделю хорошо провести, раздумывая над своими проектами и претворяя планы в жизнь. Сделайте первый шаг в делах первого приоритета – вы точно не пожалеете.
Скорпион
Первая половина рабочей недели – время хлопот и мелких бытовых проблем. Не стоит раздумывать над грандиозными и масштабными проектами. Избавьтесь от эмоциональной перегрузки. Сделайте передышку и идите дальше.
Стрелец
Не рискуйте тем, где нет необходимости. Не стремитесь потратить деньги, приберегите свои средства для инвестирования в различные проекты до другой поры. Не давайте деньги в долг.
Козерог
Посвятите время духовному. Устройте во второй половине недели встречу с близкими друзьями. Старайтесь избегать темы о своем заработке.
Водолей
Ваше стремление к самостоятельному решению проблем не оправдано – вы можете обратиться за помощью к семье, которая также обеспечит вам эмоциональную поддержку. Найдите время для того, чтобы немного отдохнуть.
Рыбы
Этот период необходимо провести рядом с близкими. Займитесь обустройством быта, подумайте над гардеробом – больше думайте о себе.
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