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9 ноября – канун дня святой
Параскевы. В народном календаре его называют зарок на Параскеву.
Наши предки в этот день часто давали какие-то обещания, или обеты, зароки. Также старались сделать важное и нужное дело.
Нередко клятвы и обеты давали, если в дом пришло несчастье. Существовало поверье, что если исполнить обещанное и на следующий день помолиться святой Параскеве, то беды отступят.
Дурным знаком считалось не выполнить данное 9 ноября обещание или зарок. Это, по народным приметам, сулило потерю репутации и новые несчастья.
Полный календарь народных праздников на ноябрь 2020 года "Утро" публиковало ранее.
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