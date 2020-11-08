Народные традиции и поверья – как проводили этот день наши предки

9 ноября – канун дня святой Параскевы. В народном календаре его называют зарок на Параскеву.



Наши предки в этот день часто давали какие-то обещания, или обеты, зароки. Также старались сделать важное и нужное дело.

Что нужно делать 9 ноября

Нередко клятвы и обеты давали, если в дом пришло несчастье. Существовало поверье, что если исполнить обещанное и на следующий день помолиться святой Параскеве, то беды отступят.

Что нельзя делать

Дурным знаком считалось не выполнить данное 9 ноября обещание или зарок. Это, по народным приметам, сулило потерю репутации и новые несчастья.

Приметы на 9 ноября

Существуют приметы на этот день и для представителей отдельных профессий. Так, считается плохим знаком, если актеру преподнесут во время выступления букет из живых цветов. Принимать его не следует, иначе скоро его карьера пойдет прахом.

Для врачей есть другая примета. Если 9 ноября предстоит операция, медику нужно надеть перед ней перчатку вначале на левую, а после – на правую руку. Это, согласно суевериям, залог благополучного исхода.

Полный календарь народных праздников на ноябрь 2020 года "Утро" публиковало ранее.