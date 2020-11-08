Приметы на 9 ноября: что нельзя делать в Зарок на Параскеву

Приметы на 9 ноября: что нельзя делать в Зарок на Параскеву
Фото: pixabay.com
Народные традиции и поверья – как проводили этот день наши предки

9 ноября – канун дня святой Параскевы. В народном календаре его называют зарок на Параскеву.

Наши предки в этот день часто давали какие-то обещания, или обеты, зароки. Также старались сделать важное и нужное дело.

Что нужно делать 9 ноября

Нередко клятвы и обеты давали, если в дом пришло несчастье. Существовало поверье, что если исполнить обещанное и на следующий день помолиться святой Параскеве, то беды отступят.

Что нельзя делать

Дурным знаком считалось не выполнить данное 9 ноября обещание или зарок. Это, по народным приметам, сулило потерю репутации и новые несчастья.

Приметы на 9 ноября

  • Существуют приметы на этот день и для представителей отдельных профессий. Так, считается плохим знаком, если актеру преподнесут во время выступления букет из живых цветов. Принимать его не следует, иначе скоро его карьера пойдет прахом.
  • Для врачей есть другая примета. Если 9 ноября предстоит операция, медику нужно надеть перед ней перчатку вначале на левую, а после – на правую руку. Это, согласно суевериям, залог благополучного исхода.

Полный календарь народных праздников на ноябрь 2020 года "Утро" публиковало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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