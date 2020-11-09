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Православная церковь 10 ноября чтит святую Параскеву, которая пострадала за веру. На Руси дату считали днем Параскевы Пятницы, а неделю, на которую она выпадала, называли Пятницкой.
Традиции и обычаи 10 ноября
В народе говорили, что Параскева защищает счастье в семье. Наши предки 10 ноября молились святой об исцелении от всех болезней и о здоровье домашних животных.
Также в этот день было принято готовить дома к зиме, чистить зимние стойла и переводить в них скот. Проводились "льняные смотрины", на которых хвалились вытрепанным льном, а незамужние девушки показывали женихам, какие они хозяйки.
Еще 10 ноября поминали богиню Макошь. Ее называли покровительницей швей и прядильщиц и считали помощницей в обретении счастья.
Народные приметы 10 ноября
Что можно делать 10 ноября
1. Проводить большие базары и ярмарки. Торговля будет успешной.
2. Юношам разрешено поститься для того, чтобы найти себе красивую и хозяйственную жену.
3. Девушкам позволено шить и молиться о хорошем женихе.
Что нельзя делать 10 ноября
1. Не следует купаться, мыть голову, стирать, подметать, шить, вязать.
2. Запрещено смеяться и веселиться, так как это приведет к неприятностям, а в старости – к слезам.
3. Считалось, что, давая в этот день что-нибудь на время или навсегда, отдаешь свое счастье.
4. Опасно мыть посуду, и особенно – полы, иначе после смерти придется в помоях лежать.
5. Не стоит ссориться и ругаться.
6. Беременным не рекомендуется одалживать деньги – на Руси считали, что тем самым они отдают судьбу своих детей в чужие руки.
Ранее "Утро.ру" писало о народных праздниках ноября.
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