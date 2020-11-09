В этот вторник не рекомендуется купаться и мыть что-либо

Православная церковь 10 ноября чтит святую Параскеву, которая пострадала за веру. На Руси дату считали днем Параскевы Пятницы, а неделю, на которую она выпадала, называли Пятницкой.

Традиции и обычаи 10 ноября

В народе говорили, что Параскева защищает счастье в семье. Наши предки 10 ноября молились святой об исцелении от всех болезней и о здоровье домашних животных.

Также в этот день было принято готовить дома к зиме, чистить зимние стойла и переводить в них скот. Проводились "льняные смотрины", на которых хвалились вытрепанным льном, а незамужние девушки показывали женихам, какие они хозяйки.

Еще 10 ноября поминали богиню Макошь. Ее называли покровительницей швей и прядильщиц и считали помощницей в обретении счастья.



Народные приметы 10 ноября

Если Луна в круге, надвигается буря.

Листья на вишне не опали, значит, тепло задержится, а зима придет не скоро.

Иней, выпавший ночью, предвещает бесснежный день, а лежащий на деревьях – мороз.

Туман в этот день сулит оттепель.

Если выпал снег, весна наступит рано.

Тепло 10 ноября – к затяжным морозам.

Что можно делать 10 ноября

1. Проводить большие базары и ярмарки. Торговля будет успешной.

2. Юношам разрешено поститься для того, чтобы найти себе красивую и хозяйственную жену.

3. Девушкам позволено шить и молиться о хорошем женихе.

Что нельзя делать 10 ноября

1. Не следует купаться, мыть голову, стирать, подметать, шить, вязать.

2. Запрещено смеяться и веселиться, так как это приведет к неприятностям, а в старости – к слезам.

3. Считалось, что, давая в этот день что-нибудь на время или навсегда, отдаешь свое счастье.

4. Опасно мыть посуду, и особенно – полы, иначе после смерти придется в помоях лежать.

5. Не стоит ссориться и ругаться.

6. Беременным не рекомендуется одалживать деньги – на Руси считали, что тем самым они отдают судьбу своих детей в чужие руки.

Ранее "Утро.ру" писало о народных праздниках ноября.