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Православная церковь 11 ноября поминает двух святых – Анастасию Римскую, жестоко казненную за веру, и Авраамия Ростовского, который помог многим язычникам стать христианами.
Дату на Руси называли днем Анастасии Овечницы (Стиригальницы), покровительницы овец, и Авраамия Овчара – заступника овчаров. И отмечали как Овчарный праздник.
Традиции и обычаи 11 ноября
В этот день на юге нашей страны в старину заканчивали, а на севере начинали стрижку овец. Пастухи этих животных широко пировали.
Бытовало поверье, по которому девушка, 11 ноября надевшая коралловые
бусы, скоро встретит будущего мужа, и они проживут счастливо. Оставленное же на
виду это украшение, как считали наши предки, сбережет дом от бед.
Народные приметы 11 ноября
Что можно делать 11 ноября
1. Рекомендуется проводить весь день с семьей – на Руси верили, что это укрепит ее и сделает дружнее.
2. Благодарить пастуха для сохранения овец невредимыми в течение всего года.
Что нельзя делать 11 ноября
1. В этот день не стоит общаться с незнакомыми людьми, иначе неминуема ссора с друзьями.
2. Запрещено оставлять детей без присмотра – с ними может приключиться несчастье.
3. Не следует желать зла другим.
4. Также не надо 11 ноября завидовать кому-либо или ссориться с окружающими.
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Курс валюты продолжит "гулять"