Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в Овчарный праздник

Приметы на 11 ноября: что нельзя делать в Овчарный праздник
Фото: Matthias Bein/ZB/www.globallookpress.com
Ни в коем случае не следует оставлять детей одних дома

Православная церковь 11 ноября поминает двух святых – Анастасию Римскую, жестоко казненную за веру, и Авраамия Ростовского, который помог многим язычникам стать христианами.

Дату на Руси называли днем Анастасии Овечницы (Стиригальницы),  покровительницы овец, и Авраамия Овчара – заступника овчаров. И отмечали как Овчарный праздник. 

Традиции и обычаи 11 ноября

В этот день на юге нашей страны в старину заканчивали, а на севере начинали стрижку овец. Пастухи этих животных широко пировали.

Бытовало поверье, по которому девушка, 11 ноября надевшая коралловые бусы, скоро встретит будущего мужа, и они проживут счастливо. Оставленное же на виду это украшение, как считали наши предки, сбережет дом от бед.

Народные приметы 11 ноября

  • Воркование голубей в этот день сулит хорошую погоду.
  • Если ночью на земле появился иней, днем снега не будет.
  • Идет дождь или мокрый снег, значит, 21 ноября ожидается тепло.
  • Низкие облака на небе – к похолоданию.
  • Рыскающие по полям волки предвещают неурожай в следующем году.
  • Если вороны собираются в стаи и каркают, будет холодно.

Что можно делать 11 ноября

1. Рекомендуется проводить весь день с семьей – на Руси верили, что это укрепит ее и сделает дружнее.

2.  Благодарить пастуха для сохранения овец невредимыми в течение всего года.

Что нельзя делать 11 ноября

1. В этот день не стоит общаться с незнакомыми людьми, иначе неминуема ссора с друзьями.

2. Запрещено оставлять детей без присмотра – с ними может приключиться несчастье.

3. Не следует желать зла другим.

4. Также не надо 11 ноября завидовать кому-либо или ссориться с окружающими.

Ранее "Утро.ру" рассказало о церковных праздниках в ноябре 2020 года.

Полина ДОРОЖКИНА

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