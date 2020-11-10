Звезды подскажут, что делать в эту среду и как уберечься от неприятностей

В этот день представители знаков зодиака вполне могут достичь одной из намеченных целей. Однако, считают астрологи, не следует успокаиваться. Звезды советуют не только выполнять то, что требуется, но и проявлять инициативу.

Овен

Вам предстоит день, полный испытаний. На работе будьте предельно осторожны при выполнении важных задач. В семье возможны ссоры. Обратите внимание на здоровье – не исключены проблемы с сердцем и сосудами. В личной жизни у Овнов может возниккнуть напряжение в отношениях со второй половинкой.

Телец

Представителям этого знака не стоит 11.11.2020 торопиться с принятием важных решений – сначала хорошенько обдумайте все. Друзья и близкие помогут Тельцам дельными советами. Вторая половина дня окажется удачнее первой. Проявите терпение в общении с любимым человеком.

Близнецы

В эту среду для достижения цели Близнецам следует отказаться от некоторых привычек и быть готовыми совершить что-то необычное. День хорош для поездок, в которых вы познакомитесь с интересными людьми и испытаете массу положительных эмоций. Также подходит это время для физических нагрузок и использования новых диет. В романтических отношениях есть вероятность избавиться от проблемы.

Рак

Представителей этого знака зодиака ждет удача. Все повседневные дела и текущие задачи будут по плечу. Повезет 11 ноября и влюбленным Ракам – их ждут неожиданные сюрпризы и приятные моменты. Однако возможны чрезмерные психологические нагрузки и обострение старых болезней.

Лев

Вам удастся исправить прежние ошибки и завершить то, что не сделали раньше. Постарайтесь не упустить шанс отправиться в необычное место. День подойдет для общения с коллегами в неформальной обстановке и встреч со старыми друзьями. Чтобы поддержать здоровье, неплохо бы провести несколько общеукрепляющих процедур. В личной жизни Львам поможет чувство юмора.

Дева

Сложные дела лучше выполнять в первой половине дня. Откладывать что-то на потом не стоит. Рабочие трудности Девам удастся преодолеть без труда. Нужно быть внимательными к питанию. Не следует посещать магазины и кабинеты косметологов. В романтических отношениях намечаются перемены в лучшую сторону.

Весы

Представители этого знака могут взяться 11.11.2020 за любое трудное дело, только необходимо тщательно продумать, как поступать. Успех обеспечен, если помогут либо друзья, особенно женского пола, либо влиятельный покровитель. Весам Кктегорически запрещены в эту среду силовые нагрузки – рискуете получить проблемы с позвоночником. В любви вы будете дипломатичны, что непременно оценит вторая половинка.

Скорпион

У Скорпионов 11 ноября есть шанс показать себя в новом деле, только действовать надо мгновенно. Вам, по мнению астрологов, предстоят интересные встречи и выгодные знакомства. Удастся разрешить старые проблемы в семье. Подходит эта среда и для романтических отношений. Можно заняться плаванием, а вот начинать худеть не стоит.

Стрелец

На работе у Стрельцов в этот день все будет ладиться, резких перемен в карьере не ожидается. Однако из-за переутомления могут возникнуть проблемы со здоровьем. Астрологи советуют прогуляться на свежем воздухе, заняться укрепляющим тело и душу спортом. Воздержитесь от участия в добыче денег с помощью махинаций. С любимым человеком вы сможете поговорить по душам и обсудить способы исправления прежних ошибок.

Козерог

Цели на профессиональном поприще будут достигнуты. А еще Вам этот день подходит для изменения внешности,в чем помогут рекомендации стилистов, визиты к парикмахеру и косметологу. Не исключено, что в магазине вы подберете наряд к своему новому облику. Что касается денег, то Козерогов подстерегает обман или даже кража – берегите кошелек и карманы. Также следите за свежестью продуктов питания, иначе рискуете отравиться.

Водолей

С любыми новыми служебными обязанностями вы справитесь. Однако полученное Водолеями в эту среду неожиданное деловое предложение будет не настолько выгодным, как показалось вначале. День хорош для того, чтобы помириться с теми, с кем ранее ссорились, и восстановить нарушенные отношения, Сдержите эмоции, чтобы не разругаться со второй половинкой.

Рыбы

Повидайтесь с теми, кто вам дорог, рекомендуют звезды. А новое знакомство не только будет интересным, но и приведет к положительным переменам в вашей жизни. Действуйте, подчиняясь разуму, а не чувствам. Рыбам хорошо бы провести романтический вечер с любимым человеком.

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