В этот четверг не рекомендуется пить алкоголь

Православные верующие 12 ноября чтут святых Зиновия и Зиновию. Эти брат и сестра раздали нуждающимся все, что имели, жили в бедности и проповедовали христианство. За нежелание отказаться от веры их казнили.

На Руси дату называли Синичкиным днем из-за созвучия имен святых и птички. А еще говорили, что это день Зиновия или праздник рыбаков и охотников.

Традиции и обычаи 12 ноября

Наши предки в этот день заботились о синичках – делали кормушки для них. Считалось, что залетевшая во двор эта птичка принесет изобилие и счастье в дом.

Также на Руси отмечали праздник рыбаков и охотников. По поверью, для удачи на рыбалке или охоте на весь следующий год 12 ноября нужно поймать хоть одно животное или выловить рыбешку.

Мужчинам, собиравшимся на такие промыслы, устраивали проводы и общее застолье. Проводились обряды на удачу. Знахари в этот день читали заговоры от болезней.

Народные приметы 12 ноября

Если черные тучи быстро несутся по небу или серые облака закрыли его, жди затяжного ненастья.

Куры прячут клювы под крылья – к похолоданию.

Мелкая пороша покрыла землю, значит, скоро ударит сильный мороз.

Щебет синичек сулит ясную и солнечную погоду, а их писк предупреждает о ночном морозе.

Поющие с раннего утра птицы предвещают снежную лютую зиму.

Если синицы на деревьях клюют кору, весна будет дождливой и сырой.

Были и народные приметы, связанные с животными. Наши предки считали, что, если заяц перебежал дорогу, то последует неудача, а встреча с волком – к большой беде



Что можно делать 12 ноября

1. В этот день стоит заняться благотворительностью – помочь неимущим, внести денежные пожертвования.

2. Оставшуюся еду надо отдать нуждающимся.

3. Также нужно обязательно покормить птиц.



4. Выполнить все запланированные с утра дела.

5. Девушкам неплохо бы съесть какое-либо блюдо из зайчатины – тогда они, по поверью будут хороши собой и приобретут массу поклонников.

Что нельзя делать 12 ноября

1. Не нужно пить спиртное.

2. Ни в коем случае не следует рисковать.

3. Запрещено ссориться.

4. .Дурно высказываться об окружающих тоже не стоит.

5. Также не рекомендуется сплетничать.

Ранее "Утро.ру" рассказало о народных праздниках в ноябре 2020 года.