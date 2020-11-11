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Православные верующие 12 ноября чтут святых Зиновия и Зиновию. Эти брат и сестра раздали нуждающимся все, что имели, жили в бедности и проповедовали христианство. За нежелание отказаться от веры их казнили.
На Руси дату называли Синичкиным днем из-за созвучия имен святых и птички. А еще говорили, что это день Зиновия или праздник рыбаков и охотников.
Традиции и обычаи 12 ноября
Наши предки в этот день заботились о синичках – делали кормушки для них. Считалось, что залетевшая во двор эта птичка принесет изобилие и счастье в дом.
Также на Руси отмечали праздник рыбаков и охотников. По поверью, для удачи на рыбалке или охоте на весь следующий год 12 ноября нужно поймать хоть одно животное или выловить рыбешку.
Мужчинам, собиравшимся на такие промыслы, устраивали проводы и общее застолье. Проводились обряды на удачу. Знахари в этот день читали заговоры от болезней.
Народные приметы 12 ноября
Были и народные приметы, связанные с животными. Наши предки считали, что,
если заяц перебежал дорогу, то последует неудача, а встреча с волком – к большой беде
Что можно делать 12 ноября
1. В этот день стоит заняться благотворительностью – помочь неимущим, внести денежные пожертвования.
2. Оставшуюся еду надо отдать нуждающимся.
3. Также нужно обязательно покормить птиц.
4. Выполнить все запланированные с утра дела.
5. Девушкам неплохо бы съесть какое-либо блюдо из зайчатины – тогда они, по поверью будут хороши собой и приобретут массу поклонников.
Что нельзя делать 12 ноября
1. Не нужно пить спиртное.
2. Ни в коем случае не следует рисковать.
3. Запрещено ссориться.
4. .Дурно высказываться об окружающих тоже не стоит.
5. Также не рекомендуется сплетничать.
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