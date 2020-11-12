Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Православная церковь 13 ноября поминает святого Никодима. Считалось, что он защищает дом от пожара.
В Древней Руси эту дату называли днем богини Макоши. Славяне назвали ее покровительницей ткачества, прядения, всех ремесел и человеческой судьбы.
Традиции и обычаи 13 ноября
Наши предки в этот день заботились о домашней птице – утепляли или строили зимние помещения для кур, чтобы те не замерзли, когда ударят морозы.
Слабых птиц забивали. Женщины варили из них бульоны, жарили котлеты, пекли мясные пироги – курники.
Мужчины в этот день отправлялись на охоту или рыбалку. Надеялись вернуться с трофеями, ведь тогда, по поверью. Удача в промысле будет сопутствовать целый год.
Народные приметы 13 ноября
Что можно делать 13 ноября
1. Хорошо бы ночью выспаться, а днем расслабиться и отдохнуть.
2. Неплохо также устроить день ухода за собой.
3. Занятия спортом 13 ноября принесут заметную пользу.
4. Рекомендуется посвятить эту пятницу любимому увлечению.
Что нельзя делать 13 ноября
1. Не рекомендуется в этот день брать кредиты, тратиться и давать в долг.
2. Также запрещено выяснять отношения с незнакомыми людьми.
3. Ни в коем случае не следует доверять кому-то и участвовать в сомнительных делах.
4. И ссориться, особенно с близкими, не стоит.
5. Устраивать вечеринки, и тем более свадьбы, в этот день также противопоказано.
Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на ноябрь 2020 года.
Глава МИД РФ скептически относится к прославленной немецкой лечебнице
Ограничения коснулись руководителей других стран