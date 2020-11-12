Не рекомендуется в эту пятницу много тратить, давать и брать в долг деньги

Православная церковь 13 ноября поминает святого Никодима. Считалось, что он защищает дом от пожара.

В Древней Руси эту дату называли днем богини Макоши. Славяне назвали ее покровительницей ткачества, прядения, всех ремесел и человеческой судьбы.

Традиции и обычаи 13 ноября

Наши предки в этот день заботились о домашней птице – утепляли или строили зимние помещения для кур, чтобы те не замерзли, когда ударят морозы.

Слабых птиц забивали. Женщины варили из них бульоны, жарили котлеты, пекли мясные пироги – курники.

Мужчины в этот день отправлялись на охоту или рыбалку. Надеялись вернуться с трофеями, ведь тогда, по поверью. Удача в промысле будет сопутствовать целый год.

Народные приметы 13 ноября

Ясное небо и солнце предвещают холода и ветер в ближайшие дни.

Идет мелкий дождь в этот день, значит ненастье продлится.

Если запели снегири, то зима на пороге.

Громкое чирикание воробьев сулит тепло, а если они молчат, ожидается мороз.

Берлога медведя появилась на высоком месте – к весеннему половодью.

Что можно делать 13 ноября

1. Хорошо бы ночью выспаться, а днем расслабиться и отдохнуть.

2. Неплохо также устроить день ухода за собой.

3. Занятия спортом 13 ноября принесут заметную пользу.

4. Рекомендуется посвятить эту пятницу любимому увлечению.

Что нельзя делать 13 ноября

1. Не рекомендуется в этот день брать кредиты, тратиться и давать в долг.

2. Также запрещено выяснять отношения с незнакомыми людьми.

3. Ни в коем случае не следует доверять кому-то и участвовать в сомнительных делах.

4. И ссориться, особенно с близкими, не стоит.

5. Устраивать вечеринки, и тем более свадьбы, в этот день также противопоказано.

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