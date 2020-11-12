Звезды подскажут, на что обратить внимание в пятницу

День обещает быть напряженным, особенно – первая его половина. Дела будут даваться с трудом и отнимать большую часть времени. Стоит отказаться от решения финансовых вопросов – есть риск просчитаться. Ближе ко второй половине дня влияние позитивных тенденций усилится. Возможны приятные новости, а также неожиданные сюрпризы.

Овен

В пятницу конек Овнов – это наблюдательность. Вы не упустите из виду ни одной детали, тем самым улучшив качество своей работы. 13 ноября будут хорошо складываться переговоры. Велика вероятность того, что на пути появятся верные союзники.

Телец

13.11. Тельцов ждет достаточно плодотворный день. Удастся решить старые проблемы и приступить к планированию своего будущего. Не обойдется без сложностей, однако они не смогут сбить вас с правильного пути. Вероятны перемены в личной жизни.

Близнецы

День идеально подходит для того, чтобы настроиться на романтический лад. Звезды советуют Близнецам провести время со своей второй половиной, а если ее нет – проявить инициативу и завести новое знакомство. Сегодня вы будете особенно оригинальны. Приходящие в голову яркие идеи получится со временем воплотить в жизнь.

Рак

Первая половина дня будет удачной. Однако для этого Ракам придется сильно постараться. Велика вероятность того, что вы получите какое-то интересное предложение. Не исключены небольшие трудности. Чтобы минимизировать их влияние, постарайтесь не давать серьезных обещаний.

Лев

13.11.20 Львам придется браться за несколько дел сразу. Но не стоит переживать – удача на вашей стороне. Возможны встречи с интересными людьми, которые впоследствии станут хорошими друзьями. Не забывайте делать перерывы – простая смена деятельности поможет вам разрядиться.

Дева

Девам нежелательно действовать в спешке. Тщательно обдумывайте свои решения и не идите на поводу у эмоций. Помогут советы от близких и друзей. Вскоре вы поймете, как лучше поступить. Займитесь покупками или заключением сделок – в обоих областях вас будет ждать удовлетворение.

Весы

13 ноября Весам следует быть осторожными. В окружении могут оказаться люди, желающие вашего провала. Так что лучше откажитесь от обсуждения своих планов с кем-либо. Звезды готовят для вас удачные сделки и приятные сюрпризы.

Скорпион

Скорпионы будут с легкостью находить общий язык с окружающими. Это поможет вам заручиться поддержкой и заработать хорошую репутацию. Возможны денежные поступления, которые смело можно потратить на покупки.

Стрелец

Стрельцов ждет не очень благоприятный день. Работы будет слишком много, а времени – наоборот. Будет подводить эмоциональное состояние. Настроение будет меняться крайне быстро. Не стоит отчаиваться – рядом с вами окажутся близкие люди, который поддержат и успокоят.

Козерог

На Козерогов навалятся не только собственные, но и чужие проблемы. Придется сильно постараться, чтобы выполнить все дела. После этого вам понадобится хорошая разгрузка. Проведите время в одиночестве – так вы сможете привести мысли в порядок и отдохнуть.

Водолей

Водолеям следует прислушиваться к своей интуиции. Она поможет принять верные решения и избежать неприятностей. Возможно, сегодня вы встретите человека, с которым сложатся романтические отношения. Не исключены приятные неожиданности.

Рыбы

13 ноября Рыбам стоит заняться обсуждением серьезных вопросов. Вам удастся наладить контакт с окружающими и добиться поставленных целей. Несмотря на большое количество дел, вы не будете унывать и опускать руки. Ваша целеустремленность обязательно будет оценена.

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