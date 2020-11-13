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Православные верующие 14 ноября чтят святых Кузьму (Козьму) и Демьяна (Домиана). Эти братья исцеляли от тяжелых болезней и не брали денег, поэтому их прозвали чудотворцами и бессребрениками. Наши предки считали, что святые покровительствуют кузнецам и другим мастеровым людям, поэтому 14 ноября устраивали праздник для всех ремесленников. На Руси дату еще называли Кузьминки осенние (поминки осени).
Традиции и обычаи 14 ноября
В этот день устраивали последние свадьбы в году. Женщины начинали прясть и ткать, мужчины занимались кузнечным делом.
Девушки, собравшись в одной избе, готовили угощения, накрывали столы и звали парней. Все они вместе до утра веселились, а затем юноши уходили по дворам воровать кур.
Но не только поэтому 14 ноября называли Куретником, или Курятником. В этот день наши предки отмечали куриные именины. Зажиточные люди дарили родственникам и друзьям этих домашних птиц.
Еще было принято рубить голову петуху, а его лапы забросить на крышу – это, по поверью, навсегда обеспечит семью курами. Из самого же петуха готовили разные блюда.
Знахари в этот день учили молодых родителей обращаться с маленькими детьми, чтобы те хорошо спали.
Народные приметы 14 ноября
Что можно делать 14 ноября
1. Рекомендуется приготовить ужин с блюдами из курятины и пригласить родственников.
2. Хорошо бы заняться домашними делами – постирать, навести порядок.
3. Неплохо также посвятить время вязанию теплых вещей.
Что нельзя делать 14 ноября
1. Не стоит произносить ругательства и плохо думать о ком-то.
2. Запрещено ссориться с близкими.
3. Также не следует запирать жилье снаружи.
4. И лишние траты не рекомендуются – по поверью, тот, кто в этот день будет сорить деньгами, в следующем году обеднеет.
5. Уходить из дома надолго тоже не стоит.
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