Приметы на 14 ноября: что нельзя делать на Кузьминки осенние

Приметы на 14 ноября: что нельзя делать на Кузьминки осенние
Фото: Andreas Vitting/http://imagebroker.com/#/search//www.globallookpress.com
В эту субботу не рекомендуется сорить деньгами

Православные верующие 14 ноября чтят святых Кузьму (Козьму) и Демьяна (Домиана). Эти братья исцеляли от тяжелых болезней и не брали денег, поэтому их прозвали чудотворцами и бессребрениками. Наши предки считали, что святые покровительствуют кузнецам и другим мастеровым людям, поэтому 14 ноября устраивали праздник для всех ремесленников. На Руси дату еще называли Кузьминки осенние (поминки осени).

Традиции и обычаи 14 ноября

В этот день устраивали последние свадьбы в году. Женщины начинали прясть и ткать, мужчины занимались кузнечным делом.

Девушки, собравшись в одной избе, готовили угощения, накрывали столы и звали парней. Все они вместе до утра веселились, а затем юноши уходили по дворам воровать кур.

Но не только поэтому 14 ноября называли Куретником, или Курятником. В этот день наши предки отмечали куриные именины. Зажиточные люди дарили родственникам и друзьям этих домашних птиц.

Еще было принято рубить голову петуху, а его лапы забросить на крышу – это, по поверью, навсегда обеспечит семью курами. Из самого же петуха готовили разные блюда.

Знахари в этот день учили молодых родителей обращаться с маленькими детьми, чтобы те хорошо спали.

Народные приметы 14 ноября

  • Если в этот день на дорогах грязь, до начала декабря заморозков не будет.
  • Тепло 14 ноября сулит нехолодную зиму.
  • Много снега в этот день – к половодью весной.
  • Если на реках и озерах образовалась ледяная корка, потепления не ожидается.
  • На деревьях остались листья – зима затянется, и грядет неурожайный год.
  • Карканье ворон предвещает оттепель.

Что можно делать 14 ноября

1. Рекомендуется приготовить ужин с блюдами из курятины и пригласить родственников.

2.  Хорошо бы заняться домашними делами – постирать, навести порядок.

3. Неплохо также посвятить время вязанию теплых вещей.

Что нельзя делать 14 ноября

1. Не стоит произносить ругательства и плохо думать о ком-то.

2. Запрещено ссориться с близкими.

3. Также не следует запирать жилье снаружи.

4. И лишние траты не рекомендуются – по поверью, тот, кто в этот день будет сорить деньгами, в следующем году обеднеет.

5. Уходить из дома надолго тоже не стоит.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на семь дней – с 9 по 15 ноября 2020 года. 

Полина ДОРОЖКИНА

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