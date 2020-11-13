Новолуние 15 ноября: что нужно делать

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В предстоящее воскресенье, 15 ноября, нас ждет новолуние, которое, как и всегда, заложит следующий цикл жизни.
Именно от нас самих зависит, каким он будет. Однако при выборе деятельности в день новолуния следует учитывать его особенности. Астролог Наталья Баранова в своей официальной группе "ВКонтакте" предупредила, что энергии 15 ноября будет немного, поэтому на воскресенье не стоит планировать важных и энергозатратных дел.
Баранова также отметила, что особенно сильно энергетику новолуния прочувствуют женщины, сравнив явление с женским организмом. 15 ноября пройдет своеобразная "естественная очистка.
Чем заняться в новолуние 15 ноября
Чем заняться накануне новолуния 15 ноября
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