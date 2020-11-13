Новолуние 15 ноября: что нужно делать

Новолуние 15 ноября: что нужно делать
Фото: pixabay.com
Энергетику этого дня особенно сильно прочувствуют представительницы прекрасного пола

В предстоящее воскресенье, 15 ноября, нас ждет новолуние, которое, как и всегда, заложит следующий цикл жизни. 

Именно от нас самих зависит, каким он будет. Однако при выборе деятельности в день новолуния следует учитывать его особенности. Астролог Наталья Баранова в своей официальной группе "ВКонтакте" предупредила, что энергии 15 ноября будет немного, поэтому на воскресенье не стоит планировать важных и энергозатратных дел. 

Баранова также отметила, что особенно сильно энергетику новолуния прочувствуют женщины, сравнив явление с женским организмом. 15 ноября пройдет своеобразная "естественная очистка. 

Чем заняться в новолуние 15 ноября 

  • День отлично подойдет для планирования. Подумайте, чем бы вы хотели заняться в будущем, пропишите свои цели и задачи, а также способы, которые помогут их достигнуть. 
  • При планировании особое внимание следует уделить решению финансовых проблем, внутренние изменения и здоровье. 


Чем заняться накануне новолуния 15 ноября 

  • Можно устроить разгрузочный день, чтобы очистить организм. 
  • Также не стоит забывать об уборке дома: это отличный период для того, чтобы избавиться от всего ненужного. 


Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие дела нужно успеть завершить до начала 2021 года.

Юлия МИХАЙЛОВА

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