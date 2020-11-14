Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

Первая половина недели подарит возможность многим знакам зодиака разобраться со старыми проблемами. На горизонте скорее всего появятся новые контракты и союзники, которые принесут большую пользу. Ближе ко второй половине недели могут начаться ссоры с близкими и друзьями. Старайтесь сдерживать эмоции и идти на уступки.

Овен

Овнам не стоит отказываться от совета со стороны близких. Интуиция может сильно подвести вас, поэтому опираться только на нее не следует. Уделите время расставлению приоритетов. Помните, что если вы будете браться за все дела сразу, то можете остаться ни с чем.

Телец

Важно хоть иногда заниматься вопросами, касающимися здоровья. Найдите время для визита к врачу. С 16 по 22 ноября Тельцы смогут решить многие рабочие вопросы. Вы будете максимально продуктивны и настойчивы.

Близнецы

Неделя готовит для Близнецов приятные сюрпризы. Возможны знакомства с интересными людьми, а также начало романтических отношений. В отличие от личной жизни, работа будет складываться менее благоприятно.

Рак

Раки часто загружают себя работой до такой степени, что времени на семью попросту не остается. Пересмотрите свои приоритеты и уделите внимание близким. Также займитесь бытовыми делами: проведите уборку или доделайте ремонт.

Лев

С 16 по 22 ноября Львам желательно акцентировать внимание на своих увлечениях. У вас получится применить их в практическом русле. Не забывайте про отдых: проведите время с друзьями, посетите какое-то мероприятие. И лучше избегайте конфликтов.

Дева

Звезды советуют Девам быть менее доверчивыми. Кто-то из вашего окружения захочет ввести вас в заблуждение. Старайтесь полагаться только на проверенные факты. Неделя обещает быть успешной для решения финансовых вопросов.

Весы

Смело участвуйте в переговорах – вы сможете произвести приятное впечатление на деловых партнеров и найти союзников. Звезды советуют Весам отказаться от дорогостоящих развлечений. Это сильно скажется на вашем финансовом положении.

Скорпион

Скорпионам следует быть более внимательными к своим близким. Некоторые из них особенно нуждаются в вашей помощи. Не стоит проявлять чрезмерную напористость при достижении своих целей. Велика вероятность того, что вы пожалеете о сделанном.

Стрелец

Первая половина недели обещает быть благоприятной. Стрельцы смогут не только провести время с друзьями, но и найти интересное хобби. Однако будьте осторожны – есть вероятность попасть на крючок мошенников. Во второй половине недели лучше отказаться от дальних поездок.

Козерог

Для Козерогов наступил такой момент, когда хочется побыть наедине со своими мыслями. Не отказывайтесь от возникшего желания. Уделите время обдумыванию личных планов. С 16 по 22 ноября желательно избегать сомнительных авантюр.

Водолей

Неделя идеально подходит для того, чтобы получить новый опыт. Водолеям не стоит отказываться от советов близких и полагаться только на свою интуицию. Старайтесь не перегибать палку в общении с семьей или коллегами.

Рыбы

Не ведитесь на поводу у собственных иллюзий. Сохраняйте бдительность, и тогда никто не сможет вас обмануть. Что касается работы, то на этой неделе лучше заниматься привычными делами. Новая деятельность вряд ли принесет желаемый результат.

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