Не следует отправляться в дальнюю дорогу

15 ноября в народе называли Житницами. Люди верили, что именно с этого дня наступает настоящая зима.

В это время крестьяне занимались обработкой и закладкой зерна. Считалось, что если житница – склад для хранения урожая, будет полной, то в доме воцарятся счастье и взаимопонимание.

Традиции и обычаи дня

15 ноября крестьяне вспоминали мучеников Акиндия и Пигасия. Святых считали покровителями домашнего очага. Их просили о том, чтобы пожары обходили стороной жилища и прочие постройки.

По традиции, в этот день нужно было задобрить духа овинника. Именно он оберегал хозяев дома от невзгод и всякой нечисти.

Что можно делать 15 ноября

15 ноября необходимо наладить отношения с теми, кого вы чем-то обидели. Считается, что исходящая от вас инициатива по примирению обеспечит в дальнейшем мирную жизнь.

Можно смело отправляться за покупками. Приобретенные вещи сослужат вам хорошую службу.

Что нельзя делать 15 ноября

На этот день нежелательно планировать дальние поездки. Есть риск попасть в крупные неприятности.

Стоит отказаться от употребления в пищу незнакомых продуктов, так как велика вероятность того, что вы отравитесь.

Приметы

Если на улице стоит пасмурная погода, ждите потепление.

На дорогах грязь – морозы придут только в декабре.

Птицы кружат низко над землей – в скором времени будет снегопад.

Во время сна кошка спрятала нос – ждите заморозки.

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