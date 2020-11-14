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15 ноября в народе называли Житницами. Люди верили, что именно с этого дня наступает настоящая зима.
В это время крестьяне занимались обработкой и закладкой зерна. Считалось, что если житница – склад для хранения урожая, будет полной, то в доме воцарятся счастье и взаимопонимание.
Традиции и обычаи дня
15 ноября крестьяне вспоминали мучеников Акиндия и Пигасия. Святых считали покровителями домашнего очага. Их просили о том, чтобы пожары обходили стороной жилища и прочие постройки.
По традиции, в этот день нужно было задобрить духа овинника. Именно он оберегал хозяев дома от невзгод и всякой нечисти.
Что можно делать 15 ноября
15 ноября необходимо наладить отношения с теми, кого вы чем-то обидели. Считается, что исходящая от вас инициатива по примирению обеспечит в дальнейшем мирную жизнь.
Можно смело отправляться за покупками. Приобретенные вещи сослужат вам хорошую службу.
Что нельзя делать 15 ноября
На этот день нежелательно планировать дальние поездки. Есть риск попасть в крупные неприятности.
Стоит отказаться от употребления в пищу незнакомых продуктов, так как велика вероятность того, что вы отравитесь.
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