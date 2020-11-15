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16 ноября
православные чтут память сестры Владимира Мономаха Анны Всеволодовны. В
народном же календаре этот день окрестили Анной Холодной.
Традиционно в этот день женщины и девушки рукодельничали. Ткали полотно, вышивали.
На Анну Холодную ели замороженные ягоды, а еще делали так называемое "мороженое". Выносили молоко на улицу, а когда оно замерзало, ели просто так или добавляли к блинчикам с пылу с жару.
Особенное внимание уделяли погоде. Можно было определить, какой будет зима.
Теплой, если вечером будет морозно.
Снежной, если морозец потрескивает с утра.
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