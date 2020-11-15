Народные традиции и суеверия – чем занимались наши предки, а чего старались избегать, чтобы не накликать беду

16 ноября православные чтут память сестры Владимира Мономаха Анны Всеволодовны. В народном же календаре этот день окрестили Анной Холодной.



Что можно делать 16 ноября

Традиционно в этот день женщины и девушки рукодельничали. Ткали полотно, вышивали.

На Анну Холодную ели замороженные ягоды, а еще делали так называемое "мороженое". Выносили молоко на улицу, а когда оно замерзало, ели просто так или добавляли к блинчикам с пылу с жару.

Что нельзя делать на Анну Холодную

Дурной приметой в этот день считалось пускать незнакомцев в дом.

Также наши предки старались не ссориться и не говорить дурных слов.

Далеко уезжать из родного дома не рекомендовалось.

Считалось, что в этот день по земле бродят злые силы, которые ищут способы напакостить людям. Поэтому и старались предки отсидеться дома и ни с кем не ругаться.

Сны, которые приснятся в ночь на 16 ноября, вещие, считали на Руси.

Приметы на Анну Холодную

Особенное внимание уделяли погоде. Можно было определить, какой будет зима.

Теплой, если вечером будет морозно.

Снежной, если морозец потрескивает с утра.