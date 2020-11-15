Звезды подскажут, с чего начать рабочую неделю

В понедельник Луна будет находиться в знаке Стрелец. Такое положение ночного светила благоприятно для путешествий, принятия важных решений. Неудачи могут подстерегать в сфере строительства и при покупке земельных участков.

Овен



Звезды советуют Овнам отказаться от серьезной физической нагрузки. Эмоциональный фон также нужно держать под контролем. Идеальный вариант для понедельника – спокойное занятие привычными делами, вечер можно провести за чтением любимой книги.



Телец



16 ноября станет неблагоприятным днем для проведения финансовых операций. Общение с деловыми партнерами не принесет Тельцам той выгоды, на которую они рассчитывали. Так что переговоры лучше отложить.



Близнецы



Астрологи советуют Близнецам в этот день быть особенно осмотрительными. Возможны серьезные материальные потери. Также откажитесь от общения с потусторонними силами – колдовство и гадание сегодня строго под запретом.



Рак



Отличный день для отдыха за городом. Если Ракам удастся вырваться с работы, то заряд бодрости и позитива на будущую неделю им обеспечен. Не исключена небольшая ссора с близким человеком.



Лев



Звезды советуют Львам отправиться в путешествие. В понедельник вы можете познакомиться с новыми людьми, которые серьезно изменят ваше мировоззрение. Неурядицы поджидают в сфере ремонта, строительства и крупных приобретений.



Дева



16.11 – отличное время для того, чтобы изменить сферу своей деятельности. В этот день Девы будут на высоте, возможно обретение влиятельного покровителя. В денежных вопросах вам будет сопутствовать удача.



Весы



16 ноября на представителей этого знака навалится много домашних дел. Однако лучше отложите их в сторону. Весам необходимо провести время на природе или хотя бы отправиться на прогулку. Уделите внимание любимому человеку – ваш вклад в отношения окупится вдвойне.



Скорпион



Звезды сулят Скорпионам неприятности в этот день. Вспыльчивость и бескомпромиссность приведут к плачевным последствиям. Если вы хотите минимизировать ущерб этого дня – постарайтесь держать себя в руках.



Стрелец



Отличный день для занятия спортом. Стрельцы могут посвятить понедельник активному отдыху и пребыванию на природе. Не исключены ссоры с близкими людьми, постарайтесь проявить понимание к окружающим.



Козерог



Благоприятный день. Фортуна будет на вашей стороне. Звезды советуют Козерогам проанализировать предыдущие периоды и извиниться перед теми, кого вы обидели.



Водолей



Возможно 16.11 Водолеи узнают о незапланированной командировке или небольшом путешествии. День благоприятен для ведения деловых переговоров, а также крупных приобретений.



Рыбы



Рыбам стоит отказаться от начала новых дел. Каким бы заманчивым не было предложение, вам необходимо тщательно взвесить все за и против. Не исключено, что вас пытаются обмануть. В семье будет царить гармония.



Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь ноябрь.

