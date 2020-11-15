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В понедельник Луна будет находиться в знаке Стрелец. Такое положение ночного светила благоприятно для путешествий, принятия важных решений. Неудачи могут подстерегать в сфере строительства и при покупке земельных участков.
Овен
Звезды советуют Овнам отказаться от серьезной физической нагрузки. Эмоциональный фон также нужно держать под контролем. Идеальный вариант для понедельника – спокойное занятие привычными делами, вечер можно провести за чтением любимой книги.
Телец
16 ноября станет неблагоприятным днем для проведения финансовых операций. Общение с деловыми партнерами не принесет Тельцам той выгоды, на которую они рассчитывали. Так что переговоры лучше отложить.
Близнецы
Астрологи советуют Близнецам в этот день быть особенно осмотрительными. Возможны серьезные материальные потери. Также откажитесь от общения с потусторонними силами – колдовство и гадание сегодня строго под запретом.
Рак
Отличный день для отдыха за городом. Если Ракам удастся вырваться с работы, то заряд бодрости и позитива на будущую неделю им обеспечен. Не исключена небольшая ссора с близким человеком.
Лев
Звезды советуют Львам отправиться в путешествие. В понедельник вы можете познакомиться с новыми людьми, которые серьезно изменят ваше мировоззрение. Неурядицы поджидают в сфере ремонта, строительства и крупных приобретений.
Дева
16.11 – отличное время для того, чтобы изменить сферу своей деятельности. В этот день Девы будут на высоте, возможно обретение влиятельного покровителя. В денежных вопросах вам будет сопутствовать удача.
Весы
16 ноября на представителей этого знака навалится много домашних дел. Однако лучше отложите их в сторону. Весам необходимо провести время на природе или хотя бы отправиться на прогулку. Уделите внимание любимому человеку – ваш вклад в отношения окупится вдвойне.
Скорпион
Звезды сулят Скорпионам неприятности в этот день. Вспыльчивость и бескомпромиссность приведут к плачевным последствиям. Если вы хотите минимизировать ущерб этого дня – постарайтесь держать себя в руках.
Стрелец
Отличный день для занятия спортом. Стрельцы могут посвятить понедельник активному отдыху и пребыванию на природе. Не исключены ссоры с близкими людьми, постарайтесь проявить понимание к окружающим.
Козерог
Благоприятный день. Фортуна будет на вашей стороне. Звезды советуют Козерогам проанализировать предыдущие периоды и извиниться перед теми, кого вы обидели.
Водолей
Возможно 16.11 Водолеи узнают о незапланированной командировке или небольшом путешествии. День благоприятен для ведения деловых переговоров, а также крупных приобретений.
Рыбы
Рыбам стоит отказаться от начала новых дел. Каким бы заманчивым не было предложение, вам необходимо тщательно взвесить все за и против. Не исключено, что вас пытаются обмануть. В семье будет царить гармония.
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