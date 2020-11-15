В сложный период лучше не связывать себя финансовыми обязательствами

Очередной коридор затмений начнется 23 ноября. Вплоть до 21 декабря произойдет несколько таких космических явлений подряд. Это время зачастую сопровождается серьезными природными катаклизмами, катастрофами, люди чаще попадают в беду и в целом чувствуют неуверенность в завтрашнем дне.

Для того чтобы минимизировать пагубное влияние небесных перипетий на повседневную жизнь, нужно избегать чрезмерной активности в этот период. Эксперты по комическим явлениям советуют отказаться от дополнительных нагрузок. Также в это время лучше не ввязываться в крупные операции с деньгами – брать в долг или одалживать средства не рекомендуется.

Серьезные перемены в карьере, жизни лучше отложить. Переезд в новое жилище будет сопровождаться неурядицами, а поиск новой работы вряд ли увенчается успехом.

Астролог Инна Любимова в материале издания Passion.ru рассказала, как можно бороться с негативными проявлениями коридора затмений. Для проведения действенного ритуала потребуются свечи, монеты, цветы, чистая вода в прозрачной посуде и камень.

В емкость без рисунков нужно налить воду. Свечу-таблетку зажечь и опустить на воду. Туда же нужно положить три лепестка любого цветка. Затем аккуратно расположить на дне камень. Следом кладем восемь десятирублевых монет. Когда свеча потухнет, конструкцию нужно разобрать в обратном порядке. Камень оставить в качестве амулета, а деньги потратить за один раз.

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