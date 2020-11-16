Астрологический прогноз поможет избежать ошибок

В этот день возможны конфликты на работе. В общении с начальством нужно как можно больше молчать. Чтобы снять психологическое напряжение, хорошо бы вечером сходить в бассейн, заняться йогой или дыхательной гимнастикой. Не стоит брать кредиты: есть риск не уложиться в срок с их выплатой. Также нежелательно делать покупки. Зато день благоприятен для переезда на другой место жительства, карьерного роста или смены работы.

Овен

Овнам 17.11.2020 звезды не советуют вкладывать деньги в недвижимость или сомнительные проекты. Со здоровьем могут возникнуть проблемы – не исключены боли, недомогание на нервной почве, упадок сил.

Телец

Для Тельцов этот день принесет удачу – на работе светит повышение н или должность, о которой давно мечтали. Следует проявить осторожность в обращении с острыми предметами: рискуете пораниться. Не переусердствуйте с физическими нагрузками, иначе вам грозит бессонница.

Близнецы

В целом для представителей этого знака 17 ноября пройдет неплохо. Отбросьте сомнения, сделайте выбор и завершите начатые раньше дела. При этом стоит позаботиться о здоровье. Занятия спортом помогут избавиться от лишних килограммов и сократить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Рак

Ракам день подходит для заключения выгодной сделки и решения юридических вопросов. Проявите терпение, сдерживайте негативные эмоции, чтобы избежать конфликтов. Возможно интересное знакомство. Во всем старайтесь полагаться на свою интуицию.

Лев

Трудно 17.11.2020 будет Львам. Они будут много волноваться, возможно, переживут стресс. Нужно держаться подальше от недоброжелателей и критиков. И принять важное решение все равно нужно. Подходящее время для похудения – устройте разгрузочный день.

Дева

И Девам в этот день придется не сладко. Чтобы добиться успеха, следует приложить максимум усилий. А вот начать что-то новое неплохо бы – запишитесь на курсы кулинарии или изучения какого-либо непопулярного иностранного языка.

Весы

Представители этого знака зодиака будут активны в течение всего дня. Некоторые примут важные решения. Хорошо бы что-то изменить в своем образе – цвет волос или стиль одежды. В личной жизни Весов 17 ноября будет полная гармония.

Скорпион

Скорпионам придется изменить планы. Не исключен риск конфликтов. Но вы справитесь со всеми проблемами, даже самыми сложными. День вполне подойдет вам для полезных дел и неожиданных поездок.

Стрелец

При всем напряжении для Стрельцов 17.11.2020 сложится удачно. Вы можете получить интересные предложения, в том числе о повышении по работе. Однако неплохо бы и расслабиться – вечером уделите время массажу или побывайте у косметолога.

Козерог

Козерогам в этот день будут по плечу и трудные задачи. Если утром и нахлынет плохое настроение,то в течение всего дня вас ждет полное позитивных эмоций время. Вечер следует посвятитьь общению с близкими. Возможны приятные встречи и сюрпризы.

Водолей

У представителей этого знака день будет полон напряжения: планы придется срочно менять, ожидаемой поддержки вам не окаждут. Не исключены неприятные разговоры, выяснение отношений, разногласия с близкими. Однако, проявив такт и сдержав эмоции, вы не допустите ошибок.

Рыбы

Рыбам 17 ноября предстоит масса работы – она буквально завалит вас с головой. Не торопитесь с действиями и принятием решений – продумать все детали. Возможны сюрпризы от давних знакомых, причем не очень приятные. Однако ваша настойчивость и целеустремленность поможет преодолеть все испытания

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