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Православные 17 ноября поминают учеников апостола Павла – Ермея и Никандра. Святые проповедовали христианство и отказались отступиться от веры, за что были подвержены жесточайшим пыткам, а потом заживо погребены под землей.
На Руси дату называли Ереминым днем и считали крайне опасной.
Традиции и обычаи 17 ноября
Считается. что в этот день нужно запереть все двери, никого в дом не пускать и не выходить даже во двор.
Наши предки 17 ноября занимались бытовыми делами. Женщины топили печи варили, подметали, мыли. Мужчины и парни чинили утварь, что-то мастерили. Девушки пряли и ткали.
Народные приметы 14 ноября
Что можно делать 14 ноября
1. Хорошо бы в этот вторник навести порядок в доме.
2. Для защиты от всего дурного следует насыпать на подоконник горсть ягод рябины.
Что нельзя делать 14 ноября
1. В этот день не рекомендуется выходить из дома, давать в долг, выносить деньги и вещи на улицу.
2. Под запретом и свадьбы.
3. Не следует начинать новые дела..
4. Знакомиться с кем-либо не стоит .
5. Для положительного решения судебных тяжб этот день тоже совсем не подходит.
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