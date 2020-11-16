В этот вторник категорически запрещено выходить на улицу и что-то выносить из дома

Православные 17 ноября поминают учеников апостола Павла – Ермея и Никандра. Святые проповедовали христианство и отказались отступиться от веры, за что были подвержены жесточайшим пыткам, а потом заживо погребены под землей.

На Руси дату называли Ереминым днем и считали крайне опасной.

Традиции и обычаи 17 ноября

Считается. что в этот день нужно запереть все двери, никого в дом не пускать и не выходить даже во двор.

Наши предки 17 ноября занимались бытовыми делами. Женщины топили печи варили, подметали, мыли. Мужчины и парни чинили утварь, что-то мастерили. Девушки пряли и ткали.

Народные приметы 14 ноября

Зеленая вечерняя заря – к ясной погоде.

Иней на деревьях сулит похолодание.

Если летает комар, зима будет теплая, развелось много мышей – холодная.



Сел туман и стало сыро – жди тепла.

Низко опустившиеся в этот день тучи предвещают непогоду, а опоясывающие солнце белые круги – метель.

Если куры громко кудахчут и чистят перья, значит, грядет снегопад.

Много снега выпало – урожай озимых ожидается богатый .

Что можно делать 14 ноября

1. Хорошо бы в этот вторник навести порядок в доме.

2. Для защиты от всего дурного следует насыпать на подоконник горсть ягод рябины.

Что нельзя делать 14 ноября

1. В этот день не рекомендуется выходить из дома, давать в долг, выносить деньги и вещи на улицу.

2. Под запретом и свадьбы.

3. Не следует начинать новые дела..

4. Знакомиться с кем-либо не стоит .

5. Для положительного решения судебных тяжб этот день тоже совсем не подходит.

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