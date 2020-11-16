Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день

Приметы на 17 ноября: что нельзя делать в Еремин день
Фото: Victor Lisitsin/Russian Look/www.globallookpress.com
В этот вторник категорически запрещено выходить на улицу и что-то выносить из дома

Православные 17 ноября поминают учеников апостола Павла – Ермея  и  Никандра. Святые проповедовали христианство и отказались отступиться от веры, за что были подвержены жесточайшим пыткам, а потом заживо погребены под землей.

На Руси дату называли Ереминым днем и считали крайне опасной.

Традиции и обычаи 17 ноября

Считается. что в этот день нужно запереть все двери, никого в дом не пускать и не выходить даже во двор.

Наши предки 17 ноября занимались бытовыми делами. Женщины топили печи варили, подметали, мыли. Мужчины и парни чинили утварь, что-то мастерили. Девушки пряли и ткали.

Народные приметы 14 ноября

  • Зеленая вечерняя заря – к ясной погоде.
  • Иней на деревьях сулит похолодание.
  • Если летает комар, зима будет теплая, развелось много  мышей – холодная.
  • Сел туман и стало сыро – жди тепла.
  • Низко опустившиеся в этот день тучи предвещают непогоду, а  опоясывающие  солнце белые круги – метель.
  • Если куры громко кудахчут и чистят перья, значит, грядет снегопад.
  • Много снега выпало – урожай озимых ожидается богатый .

Что можно делать 14 ноября

1. Хорошо бы в этот вторник навести порядок в доме.

2.  Для защиты от всего дурного следует насыпать на подоконник горсть ягод рябины.

Что нельзя делать 14 ноября

1. В этот день не рекомендуется выходить из дома, давать в долг, выносить деньги и вещи на улицу.

2. Под запретом и свадьбы.

3. Не следует начинать новые дела..

4. Знакомиться с кем-либо не стоит .

5. Для положительного решения судебных тяжб этот день тоже совсем не подходит.

Ранее "Утро.ру" опубликовало гороскоп на семь дней – с 16 по 22 ноября 2020 года. 

Полина ДОРОЖКИНА

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