Какой будет эта среда, чем огорчит и порадует, расскажет астрологический прогноз

В этот день Луна находится в созвездии Козерога. Время благоприятно для связанных с бизнесом контактов, улучшения материального положения, конкретных действий, реализации задуманного, вложений в инвестиции, а также для благотворительности. Чтобы поднять настроение, стоит провести вечер в романтической обстановке или навестить родителей.

Овен

Чтобы 18.11.2020 родившимся под этим знаком зодиака успеть как можно больше, нужно поспешить и не откладывать дела. Дела Овнов пойдут в гору. Не исключено полезное знакомство. В личной жизни возможно напряжение из-за давних обид и разногласий.

Телец

Добиться успеха в делах помогут оригинальные и смелые решения. Инициатива Тельцов поможет завести новые знакомства. Однако следует поаккуратнее обращаться с деньгами, чтобы не допустить излишних трат и не стать должником. Постарайтесь в этот день отказаться от некоторых вредных привычек – для здоровья они нынче опаснее, чем прежде.

Близнецы

У Близнецов 18 ноября будет трудным из-за преследующих едва ли не на каждом шагу неудач. Но энергия и энтузиазм помогут преодолеть напряжение и добиться целей. День хорош для составления планов, деловых встреч и общения. Расслабиться можно, отправившись на прогулку.

Рак

Сложный день будет и у Раков. Возможно, придется отложить собственное дело и заняться чьим-то. при этом вас могут поощрить наградой или похвалой. Вам в не стоит этот день употреблять алкоголь, острое и мучное. В личных отношениях не допускайте легкомыслия и постарайтесь не дать повода для ревности, чтобы не поссориться с любимым человеком.

Лев

В общении львам 18.11.2020 придется нелегко. Сдержите негативные эмоции. Не исключены финансовые потери, также вы можете упустить довольно выгодное предложение. Постарайтесь не прибегать к авантюрам: все может закончиться плачевно.

Дева

Девам будет полегче – они могут не перенапрягаться, заниматься любимыми делами и не встречаться с неприятными людьми. Вас удастся помириться с теми, с кем раньше поссорились. Посвятите время собственному увлечению и проведите его с дорогими вам людьми.

Весы

Для получения ожидаемых результатов Весам потребуется приложить некоторые усилия. Проявляйте настойчивость в делах, исправьте допущенные раньше ошибки. На работе будьте внимательны, точны и аккуратны – и все пойдет на лад.

Скорпион

Медленно, но верно Скорпионы 18 ноября добьются желаемых успехов. День благоприятен для важных встреч. Постарайтесь добиться одобрения начальства, иначе повышения будуту ждать больше пяти лет. Возможны романтические увлечения, но не серьезные. Не исключено, что из-за семейных дел придется отложить служебные.

Стрелец

У представителей этого знака зодиака день будет полон испытаний, тревог, волнения, разочарования и сомнений. Начинать новые дела можно, только продумывайте каждую мелочь и обращайтесь за советами к опытным людям.

Козерог

Козерогов в этот день могут преследовать неудачи и ошибки. Возможно, придется менять планы, что будет не по душе. При этом порадует общение с близкими – вопросы о семейных финансах и общем имуществе будут решены совместно и без труда.

Водолей

Водолеям 18.11.2020 не следует начинать ничего нового, лучше завершить старое. прислушайтесь к хорошему совету добрых знакомых и примите предложенную ими помощь. Будьте осторожны при решении вопросов, связанных с финансами, особенно если это будут крупные суммы. Ранее назначенное свидание лучше перенести на другое время



Рыбы

Родившимся под этим знаком зодиака в этот день неплохо бы проявить здравый смысл и умеренность. Отложите встречи на следующий день. Не встревайте в споры. Также не спешите доверять незнакомцам, которые хотят добиться вашего расположения.

Ранее "Утро.ру" рассказало, что уготовили звезды каждому знаку зодиака в ноябре этого года.