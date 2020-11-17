Подробный астрологический прогноз для мужчин и женщин

2020-й выдался невероятно сложным – как тут не верить, что високосный год не сулит ничего хорошего. Пандемия коронавируса, политические скандалы, военные конфликты, смерть легендарных артистов – есть ощущение, что произошло все плохое, что могло произойти. Кажется, весь мир с нетерпением ждет 31 декабря 2020 года, надеясь, что 2021, год Быка, будет богат на хорошие новости, а не дурные.

Что нас ждет в следующем году по мнению астрологов – читайте в подробном прогнозе от "Утро.ру". Что сулят звезды, рассказала Яна Ваганова.

Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака

ЯНВАРЬ



1.01.2021 – очень благоприятный день, обязательно именно 1 числа наденьте новую вещь, это "заложит" на весь год много подарков, обновок и денежный поток. Так же в этот день в новый блокнот запишите ваши цели и планы на целый год. День действительно очень мощный с самым благоприятным созвездием, не пропустите его, чтобы посеять удачу на целый год!

04.01.2021 – 08.01. 2021 - обострение конфликтов, выяснение отношений, как партнерских, так и личных. Это неблагоприятный период для переговоров и выяснений, постарайтесь отложить разговор, либо провести его без конфликтов.

09.01.2021 – 15.01. 2021 – усиливаются страхи, ум становится очень беспокойный, но не поддавайтесь панике, это временно. И больше надуманных страхов, которые уйдут через пару дней. Не принимайте важных решений!

14.01. – 15.02. 2021 – повышенная опасность конфликтов с законом, властями, начальством, правоохранительными органами и т.д. Очень напряженное время в политики, много перемен связанных с законом. В это время не стоит спорить с начальством и властями законна.

16.01 – 17.01.2021 – день неблагоприятный. Не стоит начинать что-то новое, особенно относительно здоровья, лечения, все что начнете делать, затянется на долгий срок и не даст хорошего результата.

До 30.01 – завершите все дела, которые связаны с документами, подписание важных договоров.

31.01 – 21.02.2021 категорически не рекомендуется покупать бытовую технику, телефоны, компьютеры и т.д. Так же нежелательно подписывать важные документы или начинать новые проекты. Но очень хорошо доделать то, до чего не доходили руки, старые дела.

ФЕВРАЛЬ

01.02.2021 – 21.02.2021 – не покупаем все что связано с любой техникой, в том числе машины. Т.к. большая вероятность поломок. Любую документацию детально проверяем, возможны ошибки либо потеря важных бумаг.

10.02.2021 – 14.02.2021 - крайне опасный период, очень много негативной атмосферы, повышенная конфликтность, опасность за рулем, возможность перенапряжения на работе или конфликты. Очень повышенная конфликтность, особенно с начальством, властями.

С 15.02. 2021 – опасность конфликтов с властями и начальством отступает, появляется очень много информации, много общения.

С 22.02. 2021 – будет много агрессии, боевые стычки, драки, будет революционный настрой. Будет все связано с экономикой, деньгами. Будут изменения в финансах, какие-то новшества, что вызовет недовольство у людей.

С 23.02.2021 – наступает период, когда можно уже покупать машины, технику, заключать договора.

МАРТ

05.03.2021 – 07.03.2021 – людей будут одолевать панические настроения, страхи, но не нужно поддаваться, т.к. все не так страшно, как кажется. Постарайтесь не принимать важных решений, а просто все обдумайте и примите окончательное решение позже. Для успокоения в эти дни полезны расслабляющие ванны, советует астролог.

10.03.2021 – повышается риск травматизма, будьте аккуратнее. Это относится как к пешеходам, так и к автомобилистам.

11.03.2021 – обстановка агрессии уже спадает и переходит на налаживание отношений, как в мире, так и у каждого человека, будут изменения (у кого-то в лучшую, у других в худшую, зависит от вашей карты).

20.03.2021 – 31.03.2021 – в этот период благоприятно начинать деловые переговоры, начинать проекты, заниматься продажами.

АПРЕЛЬ

С 01.04.2021 – 07. 04.2021 – не принимайте важных решений. Это период страхов, эмоциональной нестабильности. Важные решения лучше перенести – есть риск крупно просчитаться.

09.04.2021 – благоприятное время решить проблемы с законом и финансами.

11.04.2021 – день, когда нас окружает много иллюзий, сентиментальность, много желаний. Не стоит начинать что-то новое.

12.04.2021 – 30.04.2021 – благоприятный период для отношений, деловых переговоров, выступлений на публике, творческих проектов. Креативность в этот период будет очень актуальна.

МАЙ

С 01.05.2021 – много действий, суеты, поисков, искаженной информации, поэтому сделайте передышку и сосредоточьтесь на главном. Не стоит начинать новых проектов.

С 04.05.2021 – очень актуальна будет тема развлечений, отношений, которые не будут надежными, а временными. Не уходите в азарт, т.к. есть риск много потерять.

15.05.2021 – 14.06.2021 – будет очень актуальна тема денег, будут изменения в экономике или закладка новой системы. Также возможны существенные изменения у всех в материальной сфере (все будет зависеть от вашей индивидуальной карты).

23.05.2021 – будет проявляться нестабильность на работе, какие-то доработки, задержки выплат. Многие дела затормозятся.

30.05.2021 – 22.06.2021 – опять наступает период, когда не покупаем бытовую технику, машины, детально проверяем документы.

ИЮНЬ

02.06.2021 – 15.06.2021 – будет солнечное затмение, не делайте денежных вложений, больших трат, т.к. можно очень сильно ошибиться. Не конфликтуйте с отцом, начальством. Информация будет казаться не такой, как на самом деле.

21.06.2021 – вопросы по бизнесу, финансам и работе будут тяжело решаться, возникнут задержки по выплатам. Общественные дела, выступления на публике – везде будет тяжело добиться хорошего результата. Но очень хорошо доделать все старые проекты.

ИЮЛЬ

06.07.2021 - 17.07.2021 – упадок сил, партнерские отношения выходят на первый план (личная жизнь и партнёры по бизнесу), но решить проблемы быстро не получится.

21.07.2021 – прилив сил, будет хотеться много всего переделать. Захочется больше находиться на публике, выделиться. Много общения и знакомств.

АВГУСТ

1.08.2021 – 10.08.2021 – много энергии, общения, знакомств с влиятельными людьми.

С 11.08.2021 – не стоит заводить новых знакомств, т.к. отношения будут не долгими и ненужными. Если вы в браке/отношениях, стоит уделить внимание второй половинке, т.к. будет большая нехватка внимания, возможны недопонимания.

СЕНТЯБРЬ

06. 09.2021 – хороший период для контрактов, начала проектов, воплощения смелых планов.

15.09.2021 – могут возникнуть недопонимания с властями, руководством. Также вероятны сложности с работой, увольнения или конфликты.

22. 09.2021 – много общения, знакомств любовного характера. Также деловые переговоры, продажи.

28.09.2021 – категорически не рекомендуется покупать технику бытовую, телефоны, компьютеры и т.д. Также нежелательно подписывать важные документы или начинать новые проекты. Но очень хорошо доделать то, до чего не доходили руки, старые дела.

ОКТЯБРЬ

11.10.2021 – сфера работы, карьеры начинает налаживаться, много новых проектов можно уже планировать. У многих появится новая работа, также будет стабильность в финансовых вопросах.

17.10.2021 – 16.11.2021 – ослабляется здоровье и иммунитет, стоит обратить внимание на здоровье, пройти нужное обследование.

19.10.2021 – начинается благоприятное время для всех рабочих дел, проектов, которые можно и нужно реализовывать. Будет больше общественных дел, публичных выступлений.

НОЯБРЬ

С 1.11.2021 – 16.11.2021 – много деловых предложений, поиск новых клиентов, предложений.

21.11.2021 – налаживается финансовая сфера, бизнес. Удачный период для больших сделок, продаж, получения прибыли.

24.11.2021 – благоприятный день и период для всех начинаний, переговоров, проектов и любых дел.

ДЕКАБРЬ

04.12.2021 – много тайн выйдет на поверхность. Контролируйте свою речь и эмоции, внутреннюю агрессию, чтобы не усложнить ситуацию.

08.12.2021 – повышенная травмоопасность.

17.12.2021 – повышается риск инфекционных заболеваний.

С 19.12.2021 – появляются кармические (сложные) партнеры, в работе/бизнесе.

Таков гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака.