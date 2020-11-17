Не стоит в эту среду покупать что-то крупное и дорогое

Православные 18 ноября чтут память святого Ионы. Он был архиепископом Великого Новгорода и Пскова, игуменом Отенской пустыни, устраивал приюты для вдов и сирот, совершал чудеса, одним из которых была остановка распространения страшной болезни, унесшей только в Новгородской земле жизни 250 тысяч человек.

Кроме того, в этот день поминают мучеников Галактиона и Епистимию, пострадавших за веру в Иисуса Христа

Традиции и обычаи 18 ноября

На Руси этот день был последним, когда собирали редьку. Принято было готовить из нее блюда, а также заготавливать на зиму как закуску и лекарство от простуды.

Девушки в этот день гадали на суженого, любовь, судьбу и будущего мужа. Они проводили специальные обряды и произносили заговоры.

Народные приметы 18 ноября

Дымка закрывает луну – к затяжной непогоде.

Густой иней утром сулит потепление.

Если в этот день снега выпало много, зимой его тоже будет немало, и наоборот.

В тихую ночь петухи перекликаются издалека – жди дождя или снегопада.

Ясное небо и северный ветер предвещают похолодание.

Иней покрыл ветви ивы, значит, зима ожидается морозная и снежная.

Неровно падающий на землю снег – к богатому урожаю ржи в следующем году.

Что можно делать 18 ноября

1. Ходить в баню.

2. Навести порядок в доме.

3. Делать салаты из редьки.

Что нельзя делать 18 ноября

1. Подписывать любые документы.

2. Принимать важные решения.

3. Покупать что-то крупное и дорогое.

4.. Проводить совещания, конференции и другие подобные мероприятия.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь народных праздников на ноябрь 2020 года.

