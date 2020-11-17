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Православные 18 ноября чтут память святого Ионы. Он был архиепископом Великого Новгорода и Пскова, игуменом Отенской пустыни, устраивал приюты для вдов и сирот, совершал чудеса, одним из которых была остановка распространения страшной болезни, унесшей только в Новгородской земле жизни 250 тысяч человек.
Кроме того, в этот день поминают мучеников Галактиона и Епистимию, пострадавших за веру в Иисуса Христа
Традиции и обычаи 18 ноября
На Руси этот день был последним, когда собирали редьку. Принято было готовить из нее блюда, а также заготавливать на зиму как закуску и лекарство от простуды.
Девушки в этот день гадали на суженого, любовь, судьбу и будущего мужа. Они проводили специальные обряды и произносили заговоры.
Народные приметы 18 ноября
Что можно делать 18 ноября
1. Ходить в баню.
2. Навести порядок в доме.
3. Делать салаты из редьки.
Что нельзя делать 18 ноября
1. Подписывать любые документы.
2. Принимать важные решения.
3. Покупать что-то крупное и дорогое.
4.. Проводить совещания, конференции и другие подобные мероприятия.
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