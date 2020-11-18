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По православному календарю 18 ноября – день Павла Исповедника, или, как называли на Руси, Ледостава. Бытовало поверье, что покрывший реки в этот день лед останется до весны.
Еще церковь поминает Варлаама Хутынского – монаха-оттшельника, который основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь и был в нем игуменом.
Что можно делать 18 ноября
1. Наши предки считали, что пришло время готовиться к зимней рыбалке, Мужчины должны проверить снасти, при необходимости починить их и отправляться на промысел.
2. Девушкам разрешается гадать на любовь, судьбу и будущих мужей, проводить обряды и читать заговоры.
3. В этот день всем следует наряжаться в чистое или новое.
Что нельзя делать 18 ноября
1. Не стоит есть мясо.
2. Запрещено давать и брать в долг деньги.
3. Не следует ходить в грязной одежде.
4. Стирать вручную и выполнять тяжелую работу по дому также не позволяется.
5. Ругаться и сквернословить тоже нежелательно
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