Обычаи, поверья, традиции и приметы наших предков, чем принято и не следует заниматься

По православному календарю 18 ноября – день Павла Исповедника, или, как называли на Руси, Ледостава. Бытовало поверье, что покрывший реки в этот день лед останется до весны.

Еще церковь поминает Варлаама Хутынского – монаха-оттшельника, который основал Спасо-Преображенский Хутынский монастырь и был в нем игуменом.

Что можно делать 18 ноября

1. Наши предки считали, что пришло время готовиться к зимней рыбалке, Мужчины должны проверить снасти, при необходимости починить их и отправляться на промысел.

2. Девушкам разрешается гадать на любовь, судьбу и будущих мужей, проводить обряды и читать заговоры.

3. В этот день всем следует наряжаться в чистое или новое.

Что нельзя делать 18 ноября

1. Не стоит есть мясо.

2. Запрещено давать и брать в долг деньги.

3. Не следует ходить в грязной одежде.

4. Стирать вручную и выполнять тяжелую работу по дому также не позволяется.

5. Ругаться и сквернословить тоже нежелательно

Народные приметы 19 ноября

Гуси плещутся в воде – к оттепели.

Нет ветра, жди похолодания, мороза.

Утренняя красная заря предвещает дождь или снег, вечерняя – пасмурную и ветреную погоду.

Снегопад в этот день сулит снежную зиму.

Если лед на реке гладкий, озимые не уродятся, если грудами промерз, богатый урожай будет.

Листьев на деревьях нет, но тепло, значит, мягкая ожидается зима.

Громко каркающие галки предупреждают о солнечном дне.

Звезды усыпали небо – будет холодно, нет их – пойдет снег.

Какой будет погода в этот день, такой и в мае.

Ранее "Утро.ру" писало о церковных праздниках в ноябре 2020 года.

