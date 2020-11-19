Гороскоп на 20 ноября 2020 года

Гороскоп на 20 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Из астрологического прогноза можно узнать, что ожидает каждый знак зодиака в эту пятницу

Луна 20 ноября в созвездии Водолея. День будет непрост: в первой половине возникнут трудности с общением, во второй станет полегче, но могут захватить сомнения, неуверенность, тревога. Однако звезды советуют не паниковать и не откладывать дела на потом, но браться только за те, что по силам. Вечером хорошо бы побаловать себя.

Овен

У представителей этого знака 20 ноября пройдет спокойно – они завершат ранее начатое и решат старые проблемы. Им пригодятся советы давних знакомых, которыми нужно правильно воспользоваться. Не давайте пустых обещаний и не хвалитесь достижениями.   

Телец 

Тельцам этот день принесет суету, неразбериху и волнения. Постарайтесь успокоиться, тогда решатся все проблемы. Не стоит совершать крупных покупок. Будьте предельно осторожны: велика опасность получить травму. 

Близнецы 

Трудности 20.11.2020 поджидают и Близнецов. Придется поменять планы, перенести желанные  встречи. Также вы можете потерять деньги. Однако вечером ситуация поправится – ждите приятных сюрпризов. хороших новостей и выгодных предложений, предупреждают астрологи.

Рак 

Ракам в этот день нужно распределить дела: самые важные завершить, другие отложить. Постарайтесь избегать конфликтов и договориться даже по острым вопросам. Вам поможет чувство юмора. Личная встреча может закончиться долгими отношениями в будущем или скорой свадьбой.

Лев

Львов тоже подстерегают испытания. Возможны разногласия и конфликты с окружающими. Постарайтесь избежать дорогих развлечений, иначе буквально останетесь без гроша. Воздержитесь и от сомнительных сделок, чтобы не возникло новых проблем.

Дева

В первой половине дня Девам грозит упадок сил и неважное настроение. Во второй вы будете полны энтузиазма – закончите старые проекты и приметесь за новые, Удачными будут переговоры. А закрепить успехи можно, отправившись на вечеринку.

Весы

Весы 20 ноября могут поменять работу, а также интересы и увлечения. Есть шанс посетить необычное место или хорошее мероприятие. Не исключено знакомство, которое в дальнейшем принесет пользу. неожиданная встреча может перерасти в романтические отношения.

Скорпион

Скорпионы в этот день укрепят свой авторитет на работе. При этом следует тщательно обдумывать действия, трезво оценивать способности и не браться за дела, которые не под силу выполнить. Нужно быть поделикатнее в отношениях с близкими, проявите к ним внимание, предложите совместное развлечение.

Стрелец 

Стрельцам 20.11.2020 подходит для решения практических задач. Перемены, такие, как ремонт жилья или переезд из одного в другое, нежелательны. Удачными будут путешествия, причем даже неожиданные. Приятно пройдет время, проведенное с близкими людьми.

Козерог

Для Козерогов этот день принесет удачу не только в деловых, но в личных встречах, а также на переговорах. Вы произведете хорошее впечатление на новых знакомых. Есть возможность начать другой проект или заняться бизнесом. Появится шанс найти еще один источник дохода. Хобби поможет подзаработать. неплох день и для походов по магазинам. А вот покупать недвижимость не стоит.

Водолей 

Если представители этого знака смогут на работе уладить конфликты и помочь организовать процесс, им светит повышение.  Для начала путешествия этот день вам не подходит. Во время переезда, если такой запланирован, вы можете потерять вещи и время. Неожиданности заставят вас поволноваться. Вечером лучше исключить нагрузки, утомительные дела, поздние мероприятия. 

Рыбы

Рыб 20 ноября подстерегают мелкие неприятности. Возможны потери и финансовые проблемы. Однако вы справитесь. А настроение поднимет посещение необычных мест. общение с друзьями и новые знакомства. Некоторым предстоят романтические свидания.

Ранее "Утро.ру" опубликовало астрологический прогноз на ноябрь

Полина ДОРОЖКИНА

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