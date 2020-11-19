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Православная церковь 20 ноября чтит память святого Федота. За помощь христианам и нежелание отказаться от веры он был казнен. На Руси эту дату называли днем Федота Ледостава, ведь именно тогда реки уже замерзали, а на дорогах был гололед. Также наши предки считали 20 ноября днем торжества материнской любви. Беременные женщины и молодые матери молились у иконы Божией Матери "Взыграние младенца". Одни просили о легких родах, другие – чтобы было чем накормить ребенка и правильно воспитать его.
Что можно делать 20 ноября
1. Разрешается прясть и ткать.
2. Позволено рыбачить
3. Прикармливать снегирей, щеглов, синиц.
Что нельзя делать 20 ноября
1. Не следует вязать что-либо.
2. Беременным воспрещается долго спать.
3. Также будущим матерям не стоит лениться
4. Запрещено тем, кто ждет ребенка, и есть на ходу
5. Плохо думать о ком-то, ругаться и спорить беременным тоже не желательно.
Народные приметы 20 ноября
Ранее "Утро.ру" рассказало
о народных праздниках, приметах и суевериях в ноябре.
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