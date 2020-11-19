В эту пятницу запрещено вязать

Православная церковь 20 ноября чтит память святого Федота. За помощь христианам и нежелание отказаться от веры он был казнен. На Руси эту дату называли днем Федота Ледостава, ведь именно тогда реки уже замерзали, а на дорогах был гололед. Также наши предки считали 20 ноября днем торжества материнской любви. Беременные женщины и молодые матери молились у иконы Божией Матери "Взыграние младенца". Одни просили о легких родах, другие – чтобы было чем накормить ребенка и правильно воспитать его.

Что можно делать 20 ноября

1. Разрешается прясть и ткать.

2. Позволено рыбачить

3. Прикармливать снегирей, щеглов, синиц.

Что нельзя делать 20 ноября

1. Не следует вязать что-либо.

2. Беременным воспрещается долго спать.

3. Также будущим матерям не стоит лениться

4. Запрещено тем, кто ждет ребенка, и есть на ходу

5. Плохо думать о ком-то, ругаться и спорить беременным тоже не желательно.

Народные приметы 20 ноября

Если петухи долго поют, будет тепло, а если нахохлившиеся вороны прячут клювы под крылья – холодно.

Беспокойно кричащие галки предвещают снегопад на следующий день.

Реки и ручьи сковал лед, значит, скоро наступит прочная зима.

Снегопад в этот день предвещает весеннее полноводие.

Гололед сулит затяжные холода.

Выпало много снега – к богатому урожаю.

Ранее "Утро.ру" рассказало о народных праздниках, приметах и суевериях в ноябре.

