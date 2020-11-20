Гороскоп на 21 ноября 2020 года

Гороскоп на 21 ноября 2020 года
Фото: Утро.ру
Кому из знаков зодиака в эту субботу повезет, а кому стоит быть поосторожнее, можно узнать из астрологического прогноза

Этот день будет наполнен эмоциями, предупреждают звезды. Важные дела успешно завершатся, в любых начинаниях – от банального ремонта в квартире до бизнес-проектов – должна сопутствовать удача. Неплохо 21 ноября заняться исследованием, а также экспериментировать, изобретать.

Овен

Овнам в этот день планировать значительные дела нежелательно. Вы очень устанете, может начаться сильная головная боль и произойти нервный срыв. Вечер, по мнению астрологов, вам лучше провести в спокойной обстановке в кругу семьи. 

Телец 

У Тельцов 21.11.2020 могут появиться неожиданные деньги. Используя накопленный опят и полученные раньше знания вы добьетесь заметного прогресса в делах. Может поступить выгодное предложение, благодаря которому вы неплохо заработаете. 

Близнецы

Рожденным под этим знаком зодиака в этот день успех в работе и коммерческих делах обеспечен. Не исключено получение дохода от проведенных денежных операций. Однако с любимым человеком вы можете поссориться. Да и со здоровьем не все так гладко – есть вероятность обострения старой болезни.

Рак 

У Раков 21 ноября могут возникнуть неожиданные трудности и проблемы. При этом стоит выложиться по полной на предложенной работе, тогда реально получить хорошую прибыль. И в целом день благоприятен для решения финансовых вопросов. В романтических отношениях может появиться напряжение – не давайте поводов для ревности, и все наладится.

Лев 

Мелкие и крупные дела – все будут Львам в этот день по плечу, хотя и понадобится приложить для этого немало усилий. Деловые переговоры завершатся успехом. В личной жизни не исключен необычный роман.

Дева

Хорошее время наступит и у Дев. Несмотря на большую загруженность делами вы не устанете, и прекрасное настроение сохранится в течение всего дня. Возможно также, что вам преподнесут приятные сюрпризы и подарки. 

Весы

Весам 21.11.2020 неплохо бы заняться коммерцией, не бойтесь рисковать. Также вам может поступить интересное  деловое предложение. Есть шанс восстановить утерянные связи и наладить расстроившиеся дружеские отношения. Доставит радость общение со старыми знакомыми.

Скорпион

Скорпионам в этот день лучше всего завершить ранее начатые дела. Возможны разногласия с начальством и споры с коллегами – будьте дипломатичнее, и все наладится. Хорошо организовать семейное мероприятие, спланировать ремонт или переезд вам удастся. Однако есть риск потерять любимого человека – будьте готовы на самопожертвование и разрешите проблемы в отношениях.

Стрелец

Стрельцов 21 ноября могут оценить по достоинству – есть вероятность получить выгодную работу и продвинуться в карьере. В целом день выдастся интересный и насыщенный. С делами вы справитесь без особого труда, быстро и успешно. Не исключено, что вам признаются в любви. 

Козерог

Рожденные под этим знаком зодиака в этот день могут получить повышение, а также больше заработать. При этом звезды советуют не браться за несколько дел одновременно, а, распределить по мере важности. Будьте терпеливее и увереннее в себе, и удача не заставит ждать. При этом не рискуйте, откажитесь от опасных экспериментов.

Водолей

Водолеям день предоставит щедрые возможности – планы и замыслы воплотятся, вас ждет успех и признание окружающих. Вероятна незапланированная поездка и в ней новое знакомство. которое повлияет на дальнейшую жизнь. С домочадцами не исключены проблемы из-за вашего нежелания участвовать в бытовых делах. 

Рыбы

Решение одной очень серьезной проблемы потребует от Рыб немалых усилий, но с помощью близких вы наверняка справитесь. Весь день будет непросто, понадобится сила воли и выдержка. Финансовые вопросы, особенно связанные с большими деньгами, лучше отложить. Чтобы избежать неудачи, не покупайте то, что не планировали.

Ранее сообщалось. что ждет рожденных под всеми знаками зодиака в течение недели с 16 по 22 ноября.

Полина ДОРОЖКИНА

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