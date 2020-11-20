В эту субботу крайне нежелательно мыть голову и брать в руки острые предметы

По церковному календарю 21 ноября – Михайлов день. Он получил название по имени самого главного из архангелов, который борется с темными силами и вместе с Ильей-пророком управляет стихиями. На Руси считали, что архангел Михаил защищает людей перед богом.

По традиции все летние и осенние сельские работы заканчивались, и в этот день начинались михайловские праздники. Наши предки устраивали пиры и гуляния с песнями и танцами.

Что можно делать 21 ноября

1. Сходить в баню и хорошенько попариться.

2. Накрыть богатый праздничный стол с холодцом из говядины или свинины, жареным мясом, пирогами и медом.

3. Позвать гостей и сытно накормить их.

4. Помириться с родными, если ссорились.

5. Помочь тем, кто просит об этом.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Запрещено брать в руки острые предметы.

2. Рубить что-то или резать тоже не стоит.

3. Не следует ткать и шить.

4. Категорически нежелательно мыть голову – по поверью, так можно вымыть ум.

5. Не позволено кричать и ругаться.

Народные приметы 21 ноября

Густой утренний туман в этот день сулит потепление, а более ранний, чем прежде, рассвет – похолодание.

На небе ни облачка, значит, скоро затрещат морозы.

Если идет мокрый снег, зима, как и весна, ожидается дождливая, а если иней лег – снежная.

Мороз с утра предвещает снегопады в декабре и январе.

В Михайлов день солнечно и тепло, жди крепких морозов зимой.

На хвойных деревьях нет шишек, а на дубе много желудей – к мягкой и теплой зиме.

Если утром потеплело, а в полдень поднялся ветер, тепло задержится до середины декабря.

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