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По церковному календарю 21 ноября – Михайлов день. Он получил название по имени самого главного из архангелов, который борется с темными силами и вместе с Ильей-пророком управляет стихиями. На Руси считали, что архангел Михаил защищает людей перед богом.
По традиции все летние и осенние сельские работы заканчивались, и в этот день начинались михайловские праздники. Наши предки устраивали пиры и гуляния с песнями и танцами.
Что можно делать 21 ноября
1. Сходить в баню и хорошенько попариться.
2. Накрыть богатый праздничный стол с холодцом из говядины или свинины, жареным мясом, пирогами и медом.
3. Позвать гостей и сытно накормить их.
4. Помириться с родными, если ссорились.
5. Помочь тем, кто просит об этом.
Что нельзя делать 21 ноября
1. Запрещено брать в руки острые предметы.
2. Рубить что-то или резать тоже не стоит.
3. Не следует ткать и шить.
4. Категорически нежелательно мыть голову – по поверью, так можно вымыть ум.
5. Не позволено кричать и ругаться.
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