Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в Михайлов день

Приметы на 21 ноября: что нельзя делать в Михайлов день
Фото: Moritz Wolf/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
В эту субботу крайне нежелательно мыть голову и брать в руки острые предметы

По церковному календарю 21 ноября – Михайлов день. Он получил название по имени самого главного из архангелов, который борется с темными силами и вместе с Ильей-пророком управляет стихиями. На Руси считали, что архангел Михаил защищает людей перед богом.

По традиции все летние и осенние сельские работы заканчивались, и в этот день начинались михайловские праздники. Наши предки устраивали пиры и гуляния с песнями и танцами.

Что можно делать 21 ноября

1. Сходить в баню и хорошенько попариться.

2. Накрыть богатый праздничный стол с холодцом из говядины или свинины, жареным мясом, пирогами и медом.

3. Позвать гостей и сытно накормить их.

4. Помириться с родными, если ссорились.

5. Помочь тем, кто просит об этом.

Что нельзя делать 21 ноября

1. Запрещено брать в руки острые предметы.

2. Рубить что-то или резать тоже не стоит.

3. Не следует ткать и шить.

4. Категорически нежелательно мыть голову – по поверью, так можно вымыть ум.

5. Не позволено кричать и ругаться.

Народные приметы  21 ноября

  • Густой утренний туман в этот день сулит потепление, а более ранний, чем прежде, рассвет – похолодание.
  • На небе ни облачка, значит, скоро затрещат морозы.
  • Если идет мокрый снег, зима, как и весна, ожидается дождливая, а если иней лег – снежная.
  • Мороз с утра предвещает снегопады в декабре и январе.
  • В Михайлов день солнечно и тепло, жди крепких морозов зимой.
  • На хвойных деревьях нет шишек, а на дубе много желудей – к мягкой и теплой зиме.
  • Если утром потеплело, а в полдень поднялся ветер, тепло задержится до середины декабря.

Ранее "Утро.ру" опубликовало православный календарь на ноябрь 2020 года

Полина ДОРОЖКИНА

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