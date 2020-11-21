Звезды обещают успех самым упорным

Неделя обещает быть очень динамичной. Звезды подарят всем знакам зодиака массу энергии, которая при правильном использовании приведет к положительным результатам. Однако многие могут использовать прилив сил на развлечения – успех ждет лишь самых упорных.

Овен

Представители знака Овен могут в конце недели с радостью для себя обнаружить, что миновали довольно острую ситуацию – в этом им поможет природное чутье. Никаких финансовых проблем не предвидится, особых трат не будет, зато кто-то может вернуть вам старый долг или порадует премия.

Телец

Тельцам следует внимательней присмотреться к собственному окружению. Возможно, решение проблемы, которая мучает вас уже долгое время, совсем рядом. К четвергу ожидаются приятные встречи – не исключено что они принесут не только массу положительных эмоций, но и новое романтическое увлечение.

Близнецы

Лучше эту неделю посвятить расслаблению и отдыху, нежели интенсивной работе. Стресса было достаточно и во время предыдущей недели, поэтому нервной системе потребуется перезагрузка. С четверга на пятницу лучше не планировать никаких трат, поскольку они могут повлечь за собой серьезные проблемы.

Рак

У Раков появится возможность реализовать свой творческий потенциал. Как раз звезды сулят, что на неделе работы у вас будет меньше, а сил прибавится. Не обязательно посвящать это дело творчеству, можете заняться тем, что вам по душе. Не исключено, что на этой неделе может появится возможность улучшить свое финансовое положение.

Лев

Со вторника по четверг звезды обещают вам встречу, которая может сильно повлиять на вашу судьбу. Новый знакомый поможет начать дело, которое вы долго время вынашивали в голове, не решаясь на первый шаг. Одиночки могут завести романтическое знакомство, хотя и придется приложить немного труда, чтобы эти отношения не застряли на месте.

Дева

Начало недели обещает принести приятную новость от родных или с работы. Звезды уверяют, что это может быть как радостное событие в семье, так и новое денежное поступление – Девы на этой неделе могут получить абсолютно любую радостную эмоцию. Однако негативные события тоже не исключены. Если вы не сможете вовремя остановиться, то высока вероятность обрести новый затяжной конфликт.

Весы

Неделя может оказаться для Весов непростой. Вероятно, придется столкнуться с крайне неприятной жизненной ситуацией. Постарайтесь не падать духом. Уже в субботу звезды обещают вам награду в виде долгожданного отдыха или решения терзающей вас ситуации.

Скорпион

Недовольным своей жизнью Скорпионам следует внимательно посмотреть на ситуацию со стороны. Наметьте все аспекты, которые хотелось бы изменить – звезды помогут в реализации наиболее четких целей. Не исключено, что в пятницу и субботу вас могут навестить долгожданные гости.

Стрелец

Вас могут втянуть в интригу, однако Стрельцы имеют все шансы на то, чтобы выйти из ситуации победителем. Соперничество в карьере может обернуться для вас неожиданным карьерным ростом или другим приятным бонусом. Однако это станет возможным только в случае, если вы не опустите руки. В личной жизни ситуация будет менее благосклонной. Некоторые ситуации могут заставить вас пересмотреть свое отношение к избраннику.

Козерог

Семейные дела получится решить благодаря вашему влиянию. Важно будет проявить дипломатичность, чтобы заслужить авторитет у всех членов семьи и сохранить хорошую атмосферу внутри. Звезды уверяют, что сейчас самое время поменять привычное окружение: сделать ремонт или перестановку, найти новое занятие или знакомых.

Водолей

На работе ситуация будет напряженной. Коллеги поведут себя на редкость неприятно, что может привести к серьезному конфликту. Будьте осторожны в высказываниях: затяжная ссора не приведет ни к чему хорошему. Лучше первыми пойти на примирение. Со второй половинкой отношения тоже могут накалится, но уже по вашей вине.

Рыбы

Рыбы будут рады переизбытку энергии на этой неделе. Однако в результате рискуют увлечься сразу несколькими делами, из-за чего ни одно из них не выйдет завершить до конца. Постарайтесь сосредоточиться на том, что действительно для вас важно, чтобы извлечь выгоду из ситуации.