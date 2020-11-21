Гороскоп на 22 ноября 2020 года

Гороскоп на 22 ноября 2020 года
Фото: pixabay.com
Звезды подскажут, как завершить эту неделю

Проведите воскресный день в окружении семьи и друзей. Пообщайтесь с друзьями и старыми знакомыми. Звезды рекомендуют не проявлять излишнего рвения к получению желаемых материальных благ – подумайте больше о том, чем вы наделены. Оставьте свои планы на следующий день.

Козерог

Вам предстоит включить ясность и точность мышления – именно так вы достигнете запланированного материального благополучия. Избегайте поспешных решений, поддерживайте теплые отношения с окружающими, проявляйте сдержанность в суждениях.

Водолей

Благоприятный день для подарков или незапланированных покупок. Вполне возможно, что излишняя торопливость не принесет ожидаемого успеха. Если наступит состояние апатии, старайтесь не допускать противоречий в семье. Проясните все детали, если появилось недопонимание.

Рыбы

День накоплений и откладываний. Не торопитесь с покупками. Старайтесь больше анализировать и получать действительно важную информацию – это поможет вам минимизировать риски и избежать неудач.

Овен

День испытаний вашей гордыни. Не все смогут понять ваше стремление к успеху и проявляемую энергичность. Хотя не исключено, что вы сможете сотворить то, благодаря чему превзойдете себя. Звезды же советуют вам заняться творчеством.

Телец

Не исключена частая смена настроений. Держите себя в руках и не выплескивайте весь негатив. Оставьте грандиозные проекты на завтрашний день – сегодня следует отдохнуть. Не рекомендуются тяжелые физические нагрузки.

Близнецы

Самое время улучшить свое материальное положение. Можете заняться ремонтом квартиры или совершить крупную покупку. Однако не забывайте о старых делах – они требуют незамедлительного решения.

Рак

Не позволяйте нервозности доходить до предела. Старайтесь избегать резких высказываний. Проведите день дома с семьей, найдите интересную для себя книгу.

Лев

Пора испытаний на тщеславие. Старайтесь не поучать и не советовать лишний раз окружающим, которые могут отреагировать на ваши слова с раздражением. Умерьте на день активность, не будьте столь требовательны к людям.

Дева

Самое время дать выход своей энергии. Возможно, вам предстоит реализовать задуманное. Отличный день для творчества.

Весы

Не исключены неприятные сюрпризы. Вероятно, ваша стремление к рациональности для кого-то не вполне оправдано. Проведите весь день дома, отложите запланированные встречи. Свои планы и идеи сохраните в тайне до подходящей поры.

Скорпион

День смены обстановки, прогулок и активного времени. Отложите бытовые проблемы до вечера. Совершите небольшое путешествие. Не стоит принимать решений в важных и значительных вопросах. Проведите этот выходной со своей половинкой.

Стрелец

Не бойтесь проявить все свои таланты – ваши способности растут. Лучшее время для планирования новых дел. Однако постарайтесь обойтись без рисков – ваша доверчивость может сыграть против вас.

Ранее "Утро.ру" делилось гороскопом на весь ноябрь. 

Егор МАЛКОВ

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