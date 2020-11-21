Приметы на 22 ноября: что нельзя делать в день Иконы Божьей Матери

Приметы на 22 ноября: что нельзя делать в день Иконы Божьей Матери
Фото: Nikolay Gyngazov/www.globallookpress.com
Верующие молятся за здоровье своей семьи и близких

Православная церковь чтит по традиции 22 ноября день иконы Божьей Матери, которую часто именуют "Скоропослушницей". Ее образ был написан еще в X веке. По преданию, один из лекарей несколько сотен лет спустя услышал голос Богоматери, которая попросила его не коптить изображение. Однако монах не стал ее слушать, за что лишился зрения.

Позднее служитель Бога стал просить прощение. Целую ночь он умолял о помиловании, а когда утром его обнаружили лежащим на полу, голос возвестил, что он прощен и снова может видеть.

Что можно делать в день Скоропослушницы

Традиционно в этот день крестьяне занимаются заготовкой трав для лечения недугов и болезней. Сбор чудодейственных растений передавался от поколений к поколениям  – так и появлялись лечебники в народе. 22 ноября православные проводят день в молитвах о прозрении глаз, лечении от хромоты и здоровье детей.

Чего нельзя делать в день Скоропослушницы

Не рекомендуется выполнять тяжелую работу. Непочтение к иконе наказуемо, запрещается любая хлопотливая бытовая деятельность в виде стирки, серьезная уборка по дому и вышивания.

Приметы на 22 ноября

  • Гуси на льду – не бывать морозам
  • Иней на деревьях – к морозной зиме и богатому хлебу
  • Снежная погода с облаками – ненастный май.

Ранее "Утро.ру" делилось календарем праздников на ноябрь 2020 года.

Егор МАЛКОВ

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